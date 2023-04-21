60-річна Демі Мур показала розкішну фігуру в бікіні

Знаменитість влаштувала пляжний відпочинок своєму улюбленому чихуахуа Плову.

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Американська актриса Демі Мур вкотре змусила замислитися тих, хто вагається: йти в спортзал працювати над гарною фігурою чи проігнорувати його. Актриса опублікувала пару знімків, на яких показала пляжний образ зі своїм улюбленим псом Пловом, і вкотре захопила моложавістю та підтягнутим тілом.

На першому фото Демі позуює, лежачи на дивані з подушками. На ній – бікіні з леопардовим принтом, а на грудях сидить її пес. На другому знімку актриса вже у джинсових шортах та футболці на пляжі, тримає тварину у спеціальному слінгу для нього. Очі зірки заховані за стильними сонцезахисними окулярами, а волосся розпущене і розвівається на вітрі.

Шанувальники не змогли пройти повз кадри.

"Гарна! Плов – набагато краще ім'я для собаки, ніж страва", "Ти не старієш", "Прекрасна жінка", "Неймовірна", – пишуть у коментарях.

Зазначимо, що бікіні з анімалістичним принтом – тренд 2023 серед зірок. Нещодавно 57-річна Елізабет Херлі представила нову колекцію купальників свого бренду і теж приміряла купальник з "хижим" малюнком, а заразом продемонструвала фігуру, якій можуть позаздрити 30-річні.

Що стосується Демі, то вона неодноразово знімалася в рекламі купальників і має власну їх лінійку. За її словами, навіть зрілі жінки гідні виглядати на пляжах сексуальними та бажаними.

Раніше Фокус писав, що дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг зробила несподіване зізнання про стосунки її чоловіка та Демі Мур.