57-летняя Элизабет Херли показала идеальную фигуру в самых модных купальниках 2023

Актриса запустила собственное производство купальников Elizabeth Hurley Beach.

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Британская актриса и продюсер Элизабет Херли, которая в июне этого года отметить свой 58-й день рождения, продолжает оставаться в прекрасной форме и демонстрирует миллионам подписчиков в соцсети идеальную фигуру, позируя в бикини и мотивируя поклонниц готовиться к пляжному сезону. В частности, в нескольких постах подряд Лиз представила новые модные купальники из своей линии Elizabeth Hurley Beach, снявшись в них на Мальдивах.

В частности особое внимание привлекает купальник Cheetah стоимостью 182 доллара, с анималистичным принтом.

"Ура!! Мое любимое бикини Cheetah снова в наличии", – написала она. Образ в купальнике звезда дополнила серьгами-кольцами из бисера, а в макияже акцент сделала на глаза, подчеркнув их дымчатыми тенями.

"Она явно заключила какую-то фаустовскую сделку, чтобы всегда оставаться горячей", "Так приятно видеть, что женщина из моей возрастной группы выглядит так чертовски хорошо", "Боже, как тебе удается выглядеть так красиво все эти годы, наизнанку. Мне нравится видеть, как такие женщины, как ты, добиваются успеха", "Старение в обратном направлении!", – пишут в комментариях восхищенные поклонники.

Другой образ представляет собой белое бикини, соломенную шляпу и легкую розовую рубашку. На втором фото она в светло-розовом платье с белой вышивкой.

"Всем привет с сочных Мальдивских островов, Melissa Bikini, платье Monique and пляжная рубашка. Все @elizabethhurleybeach", – говорится в подписи.

Третий из представленных купальников представляет собой белое бикини с цепочками на плавках.

На всех снимках актриса явно дает понять, что ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и не обходит стороной спортзал. Отсюда и искренний восторг поклонников по поводу ее внешности. Ранее звезда говорила, что одним из секретов молодости стал отказ от алкогольных напитков. Элизабет редко употребляет напитки с градусом.

Кроме того, она много времени уделяет увлажнению своей кожи.

Ранее Фокус писал, что Элизабет Херли вышла в свет с сыном, который взял у своей матери все самое лучшее.