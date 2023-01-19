Элизабет Херли вышла в свет с сыном-красавцем

Мать и сына связывают не только родственные узы, но и глубокая привязанность.

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57-летняя британская модель и актриса Элизабет Херли вместе с 20-летним сыном Дамианом посетила европейскую премьеру Cirque Du Soleil KURIOS в лондонском Королевском Альберт-Холле.

На публике знаменитость появилась в элегантном черном брючном костюме. Он состоял из структурированного блейзера с причудливой отделкой цепочками, который она сочетала с подходящими брюками и простыми черными босоножками на каблуках. К образу звезда добавила черный клатч и серебряные серьги-подвески, а блестящие каштановые локоны уложила мягкими волнами.

Дамиан был в ансамбле такого же цвета: рубашке, брюках и кожаной куртке.

[ + – ] Актриса любит черный цвет Фото: Getty Images

Шоу "Кабинет курьезов" рассказывает историю изобретателя мира 19-го века, который придумывает машину, бросающую вызов законам времени, пространства и измерения.

Сын Элизабет – успешная модель. Юноша, обладающий утонченными чертами лица и красивыми волосами еще несколько лет назад снялся в рекламе тональной основы и линии по уходу за кожей.

Херли родила Дэмиена от бизнесмена Стива Бинга, покончившего с собой. Журналисты ранее уже отмечали необыкновенную связь между нею и сыном. Их аккаунты в Instagram почти идентичны. Они часто проводят время вместе, фотографируются вместе или же фотографируют друг друга.

Ранее Фокус писал, что Элизабет Херли выложила откровенные фото с таинственным суперменом. Позже выяснилось, что это старый друг актрисы — поэт и любитель лошадей Генри Бертлс.