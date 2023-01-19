Елізабет Герлі вийшла у світ із сином-красенем

Мати й сина пов'язують не тільки родинні зв'язки, а й глибока прихильність.

Related video

57-річна британська модель і акторка Елізабет Герлі разом із 20-річним сином Даміаном відвідала європейську прем'єру Cirque Du Soleil KURIOS у лондонському Королівському Альберт-голі.

На публіці знаменитість з'явилася в елегантному чорному штанному костюмі. Він складався зі структурованого блейзера з химерним оздобленням ланцюжками, який вона поєднала з відповідними брюками та простими чорними босоніжками на підборах. До образу зірка додала чорний клатч і срібні сережки-підвіски, а блискучі каштанові локони уклала м'якими хвилями.

Даміан був в ансамблі такого ж кольору: сорочці, штанах і шкіряній куртці.

[ + – ] Акторка любить чорний колір Фото: Getty Images

Шоу "Кабінет курйозів" розповідає історію винахідника світу 19-го століття, який вигадує машину, яка кидає виклик законам часу, простору та виміру.

Син Елізабет — успішна модель. Хлопець, який володіє витонченими рисами обличчя та гарним волоссям, ще кілька років тому знявся в рекламі тональної основи та лінії догляду за шкірою.

Герлі народила Даміана від бізнесмена Стіва Бінга, який наклав на себе руки. Журналісти раніше вже відзначали незвичайний зв'язок між нею та сином. Їхні акаунти в Instagram майже ідентичні. Вони часто проводять час разом, фотографуються разом або фотографують одне одного.

Раніше Фокус писав, що Елізабет Герлі виклала відверті фото з таємничим суперменом. Пізніше з'ясувалося, що це старий друг акторки — поет і любитель коней Генрі Бертлс.