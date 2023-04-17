57-річна Елізабет Герлі показала ідеальну фігуру в наймодніших купальниках 2023

Акторка запустила власне виробництво купальників Elizabeth Hurley Beach.

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Британська актриса та продюсер Елізабет Герлі, яка у червні цього року відзначить свій 58-й день народження, продовжує залишатися у чудовій формі та демонструє мільйонам підписників у соцмережі ідеальну фігуру, позуючи у бікіні та мотивуючи шанувальниць готуватися до пляжного сезону. Зокрема, у кількох постах поспіль Ліз представила нові модні купальники зі своєї лінії Elizabeth Hurley Beach, знявшись у них на Мальдівах.

Зокрема особливу увагу привертає купальник Cheetah вартістю 182 долари з анімалістичним принтом.

"Ура!! Моє улюблене бікіні Cheetah знову в наявності", – написала вона. Образ у купальнику зірка доповнила сережками-кільцями з бісеру, а в макіяжі акцент зробила на очі, підкресливши їх димчастими тінями.

"Вона явно уклала якусь фаустівську угоду, щоб завжди залишатися гарячою", "Так приємно бачити, що жінка з моєї вікової групи виглядає так до біса добре", "Боже, як тобі вдається виглядати так красиво всі ці роки, старіння навпаки. Мені подобається бачити, як такі жінки, як ти, досягають успіху", "Старіння у зворотному напрямку!", – пишуть у коментарях захоплені шанувальники.

Інший образ представляє біле бікіні, солом'яний капелюх і легку рожеву сорочку. На другому фото вона – у світло-рожевому платті з білою вишивкою.

"Всім привіт із соковитих Мальдівських островів, Melissa Bikini, сукня Monique та пляжна сорочка. Всі @elizabethhurleybeach", – йдеться у підписі.

Третій із представлених купальників є білим бікіні з ланцюжками на плавках.

На всіх знімках актриса явно дає зрозуміти, що веде здоровий спосіб життя, стежить за харчуванням і не оминає спортзал. Звідси й щире захоплення шанувальників її зовнішністю. Раніше зірка говорила, що одним із секретів молодості стала відмова від алкогольних напоїв. Елізабет нечасто вживає напої із градусом.

Крім того, вона багато часу приділяє зволоженню своєї шкіри.

Раніше Фокус писав, що Елізабет Герлі вийшла у світ із сином, який взяв у своєї матері все найкраще.