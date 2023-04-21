60-летняя Деми Мур показала роскошную фигуру в бикини

Знаменитость устроила пляжный отдых своему любимому чихуахуа Плову.

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Американская актриса Деми Мур в очередной раз заставила задуматься тех, кто еще размышляет: идти в спортзал работать над хорошей фигурой или проигнорировать его. Актриса опубликовала пару снимков, на которых показала пляжный образ со своим любимым псом Пловом и в очередной раз восхитила моложавостью и подтянутым телом.

На первом фото Деми позирует, лежа на диванчике с подушками. На ней – бикини с леопардовым принтом, а на груди сидит ее пес. На втором снимке актриса уже в джинсовых шортах и футболке на пляже, держит животное в специальном слинге для него. Глаза звезды спрятаны за стильными солнцезащитными очками, а волосы распущены и развеваются на ветру.

Поклонники не смогли пройти мимо кадров.

"Красивая! Плов – гораздо лучшее имя для собаки, чем блюдо", "Ты не стареешь", "Прекрасная женщина", "Невероятная", – пишут в комментариях.

Отметим, что бикини с анималистичным принтом – тренд 2023 среди звезд. Совсем недавно 57-летняя Элизабет Херли представила новую коллекцию купальников своего бренда и тоже примерила купальник с "хищным" рисунком, а заодно продемонстрировала фигуру, которой могут позавидовать 30-летние.

Что касается Деми, то она неоднократно снималась в рекламе купальников и имеет собственную их линейку. По ее словам, даже зрелые женщины достойны выглядеть на пляжах сексуальными и желанными.

Ранее Фокус писал, что жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг сделала неожиданное признание об отношениях ее мужа и Деми Мур.