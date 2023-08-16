Дженніфер Лопес показала себе без макіяжу і фільтрів (відео)
Джей Ло показала, як використовує власну лінію з догляду за шкірою обличчя.
54-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес продемонструвала своє обличчя без макіяжу і фільтрів на відео, щоб розповісти підписникам про свої процедури догляду за шкірою. Відповідний ролик вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.
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Лише місяць тому знаменитості виповнилося 54 роки і в новому відео вона розповіла, що почувається "краще, ніж будь-коли". На кадрах, на яких вона була в бежевому халаті і без макіяжу, Джей Ло показала, як використовує свою лінію з догляду за шкірою обличчя.
Мати двох дітей також спростувала чутки про те, що вона не використовує свої власні продукти, продемонструвавши свою полицю у ванній з продуктами JLo Beauty.
"Я назву вас лайном просто зараз", — сказала вона прямо своїм хейтерам, перш ніж нанести на обличчя зволожувальну сироватку і сонцезахисний крем від її бренду.
Дворазова номінантка на премію "Греммі" завершила запис, повторивши, що не використовувала жодних фільтрів або "ретуші" на відео.
"#ThisIsMeNow у 54 роки, сяюча і щаслива @JLoBeauty", — підписала вона публікацію.
У свої 54 роки Дженніфер має чудовий вигляд, багато в чому завдяки регулярним тренуванням. Нещодавно її помітили біля спортзалу, проте Лопес була явно не в дусі і вилаялася на адресу настирливих папараці.
Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес показала фігуру в нижній білизні.