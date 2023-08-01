54-річна Дженніфер Лопес знову показала фігуру в спідній білизні

Дружина Бена Аффлека є обличчям Intimissimi і з задоволенням показує їхню продукцію.

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Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес, яка 24 липня з розмахом відсвяткувала 54-річчя, продовжує демонструвати своїм 250 мільйонам підписників в Instagram, що не боїться старіння, і хвалиться стрункою фігурою без зайвих кілограмів. Так, у новій порції знімків зірка позує в красивій білизні від Intimissimi.

На Дженніфер — аквамариновий бюстгальтер-балконет Sweet Escape Sofia, що продається за ціною 69 доларів, і бразильські трусики Sweet Escape за 15 доларів із золотими деталями. Образ зірка доповнила віскозним атласним кімоно Sweet Escape за 79 доларів.

Її волосся укладене в об'ємну зачіску, але кілька локонів вона випустила, щоб ті обрамляли її обличчя.

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Знімки, мабуть, були зроблені в її гримерці, оскільки за спиною артистки видно кілька вішалок з одягом і аксесуари для волосся.

За останній тиждень це — вдруге, коли Лопес демонструє білизну Intimissimi. Раніше вона публікувала фотографії, на яких постала в елегантному білому комплекті.

Минулого тижня знаменитість з розмахом відзначила день народження. Вона красувалася в мікро-бікіні, а потім танцювала на столі в оточенні гостей у сріблястому вечірньому вбранні. Артистка доповнила свою розкішну сукню прикрасами з діамантами і смарагдами, включно з сережками з підвісками, браслетом і каблучками.

Раніше Фокус писав, що Лопес і Аффлек відсвяткували першу річницю шлюбу. У 2022 році у них були два весілля поспіль, зокрема інтимна церемонія в Лас-Вегасі.