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Стиль життя

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек відсвяткували першу річницю весілля (фото)

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Фото: Getty Images | Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Зіркове подружжя відвідало улюблений ресторан Ріанни в Санта-Моніці.

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53-річну американську співачку Дженніфер Лопес помітили на побаченні з Беном Аффлеком під час їхньої першої річниці одруження. Про це пише Metro.

Зіркова пара вийшла на романтичну вечерю в італійський ресторан Giorgio Baldi в Санта-Моніці, Каліфорнія. Заклад, який також обожнює співачка Ріанна з родиною.

Для виходу у світ з коханим Джей Ло обрала образ у світлих тонах — мінісукню з блискучими туфлями на високих підборах. До вечірнього аутфіту зірка сцени додала зелену сумочку на ланцюжку. Волосся артистки було укладене легкими хвилями, а на обличчі вона зробила вечірній макіяж.

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Тим часом американський актор обрав total-black образ.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес одружилися у Лас-Вегасі 16 липня 2022 року, а через місяць знову зіграли весілля перед друзями та родиною в маєтку актора в Джорджії.

Раніше Дженніфер розповідала, що весілля у Вегасі було організоване в останню хвилину, коли вони планували свій захід у Джорджії. Їхні команди запропонували їм втекти, щоб не дати папараці знайти зірок.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Fullscreen
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек
Фото: On The JLo

Нагадаємо, Дженніфер Лопес готується до ймовірного розлучення з Беном Аффлеком.

Також Фокус писав про критику Джей Ло через запуск її алкогольного бренду.