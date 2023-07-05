Дженніфер Лопес розкритикували через відео про вживання алкоголю

Бізнеследі спробувала виправдатись через запуск бізнесу, повʼязаного з алкоголем.

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53-річну американську співачку та акторку Дженніфер Лопес розкритикували за відео про вживання алкоголю.

Зірка сцени збентежила своїх шанувальників після того, як вона поділилася новим відео в Instagram, у якому розповідає про свої стосунки з алкоголем, сказавши, що їй подобається "інколи випивати коктейлі". Це була відповідь критикам, які після новин про запуск лінійки алкогольних коктейлів Джей Ло, засипали її негативними коментарями, адже, як відомо, сама співачка не вживає алкоголь.

Звертаючись до своїх 248 млн фанатів, Джей Ло була одягнена в гламурний комбінезон без рукавів та доповнила образ парою великих сонцезахисних окулярів і сережок-кілець, а також золотою підвіскою зі своїм іменем.

Сидячи на передньому пасажирському сидінні авто, що рухається, Дженніфер зазначила: "Я дуже схвильована, я люблю святкові вихідні, я люблю проводити час із родиною та друзями та випити трохи коктейлів".

"Я знаю, що багато людей говорили про те, що "О, вона навіть не п'є, що вона робить з коктейлем?" І, чесно кажучи, так було давно, я не пила".

Втім, фоловери зірки не оцінили виправдання бізнеследі: "Так дивно, коли вона говорить про відповідальне вживання алкоголю і не озлоблюється, знаючи, що її чоловік [страждав] від алкоголізму роками".

Інша особа написала: "Я просто збентежений тим, що вона говорить про алкоголь і коктейлі, коли її чоловік алкоголік… який нібито одужує?" Це взагалі не має сенсу, і мені дуже важко це зрозуміти".

Джей Ло

Нагадаємо, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з його донькою від попереднього шлюбу відсвяткували День незалежності США.

Також Фокус писав про критику Дженніфер Лопес через запуск бізнесу, повʼязаного з алкоголем.