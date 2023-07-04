Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком та його донькою святкують День незалежності США (фото)

Зіркова родина відвідала знамениту вечірку мільярдера Майкла Рубіна.

Related video

53-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес у компанії Бена Аффлека та його доньки святкує День незалежності США. Про це пише Daily Mail.

Зіркова родина відвідала вечірку 4 липня 2023 в Гемптоні, яку проводить мільярдер та спортивний магнат Майкл Рубін на честь державного свята.

Джей Ло продемонструвала білу сукню максі із вирізом спереду, доповнивши образ білим клатчем Valentino. Волосся зірка світового масштабу зібрала в охайний хвіст. Артистка доповнила свій наряд парою золотих каблучок, сережок-кілець і підвіскою.

Вайолет також обрала для виходу на публіку світлу літню сукню.

Тим часом Аффлек був у кремовому блейзері поверх білої футболки, білих штанах і кросівках Nike.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Дженніфер Лопес

Серед інших знаменитостей на щорічному святі були Кім Кардашʼян, Кендалл Дженнер, Джастін Бібер із дружиною Гейлі, чоловік Бейонсе Джей-Зі, колишня зірка НФЛ Том Бреді та модель Емілі Ратаковскі.

Бен Аффлек з донькою

Вайолет є старшою з трьох дітей, яких Аффлек виховує з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, з якою він розлучився у 2018 році. У колишньої пари також є донька Серафіна, 13 років, і син Самуель, 10 років.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з донькою актора Вайолет

Тим часом Лопес виховує 15-річних близнюків Макса та Емму з колишнім чоловіком Марком Ентоні. Пара розлучилася у 2014 році.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес помітили на публіці в ефектній сукні з вирізами.

Також Фокус писав про інших гостей вечірки Майкла Рубіна.