Дженніфер Лопес вийшла у світ у приголомшливій квітковій сукні

54-річна співачка продемонструвала бездоганний стиль, з'явившись на церемонії вручення премії Daytime Beauty Awards у Голлівуді.

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Дженніфер Лопес, якій вже давно не доводилося виходити на червону доріжку через страйк сценаристів і акторів, вибрала приголомшливу сукню для церемонії нагородження Daytime Beauty Awards у комплексі Тагліан у Голлівуді. Співачка й актриса явно підійшла до вибору сукні дуже серйозно і навіть поділилася знімками у своєму Instagram.

Дженніфер Лопес продемонструвала бездоганну фігуру у вбранні від Bach Mai з глибоким декольте, пишною спідницею і ручним розписом, який зображує квіти цикламена. А образ доповнила маленькою рожевою сумочкою і босоніжками на підборах.

Дженніфер Лопес

На сцені Лопес вручила нагороду за видатні досягнення у фітнесі своєму давньому фітнес-тренеру з Лос-Анджелеса Трейсі Андерсон.

"Трейсі Андерсон виділяється як оригінальний творець, чиї методи і відданість своєму ремеслу допомагають їй залишатися на вершині. У цьому методі немає ніякого божевілля — всього 25 років чистої відданості своїм клієнтам і здоровому способу життя", — сказала Лопес у своїй промові, наочно демонструючи, що методи Трейсі працюють.

Дженніфер Лопес

За даними Town & Country , Трейсі стягує вступний внесок у розмірі 1500 доларів плюс щорічні внески за VIP-доступ до своїх тренажерних залів, які, крім Джей Ло, відвідують також Олівія Вайлд, Гвінет Пелтроу і Вікторія Бекхем.

Премію Daytime Beauty Awards, засновану Мішель Елізабет, було засновано 2014 року "з метою визнання видатних досягнень у сфері краси".

На церемонії Daytime Beauty Awards цього року також був присутній третій чоловік Брітні Спірс Хесам "Сем" Асгарі, який у серпні подав на розлучення, щоб покласти край їхньому 14-місячному шлюбу.

29-річний іранець раніше вже отримував премію за заслуги у фітнесі.

Це був його перший вихід у світ після повідомлень про розлучення з Брітні, які супроводжувалися численними чутками про те, що саме стало причиною розлучення.

Брітні Спірс, як повідомляється, була засмучена тим, що Сем не надавав їй підтримку. Але інсайдери розповідали, що вона, ймовірно, зраджувала свого чоловіка. Хоча співачка це заперечує. Утім, не встиг Сем з'їхати з їхнього сімейного будинку, як Брітні завела короткий роман із власним хатнім робітником.

Але виявилося, що у нього кримінальне минуле, тож представник співачки негайно повідомив про те, що співачка з ним розлучилася.