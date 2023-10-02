Дженнифер Лопес вышла в свет в потрясающем цветочном платье

54-летняя певица продемонстрировала безупречный стиль, появившись на церемонии вручения премии Daytime Beauty Awards в Голливуде.

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Дженнифер Лопес, которой уже давно не приходилось выходить на красную дорожку из-за забастовки сценаристов и актеров, выбрала потрясающее платье для церемонии награждения Daytime Beauty Awards в комплексе Таглиан в Голливуде. Певица и актриса явно подошла к выбору платья очень серьезно и даже поделилась снимками в своем Instagram.

Дженнифер Лопес продемонстрировала безупречную фигуру в наряде от Bach Mai с глубоким декольте, пышной юбкой и ручной росписью, изображающей цветы цикламена. А образ дополнила маленькой розовой сумочкой и босоножками на каблуках.

Дженнифер Лопес

На сцене Лопес вручила награду за выдающиеся достижения в фитнесе своему давнему фитнес-тренеру из Лос-Анджелеса Трейси Андерсон.

"Трейси Андерсон выделяется как оригинальный творец, чьи методы и преданность своему ремеслу помогают ей оставаться на вершине. В этом методе нет никакого безумия – всего 25 лет чистой преданности своим клиентам и здоровому образу жизни", — сказала Лопес в своей речи, наглядно демонстрируя, что методы Трейси работают.

Дженнифер Лопес

По данным Town & Country , Трейси взимает вступительный взнос в размере 1500 долларов плюс ежегодные взносы за VIP-доступ в свои тренажерные залы, которые кроме Джей Ло посещают также Оливия Уайлд, Гвинет Пэлтроу и Виктория Бекхэм.

Премия Daytime Beauty Awards, основанная Мишель Элизабет, была учреждена в 2014 году "с целью признания выдающихся достижений в области красоты".

На церемонии Daytime Beauty Awards в этом году также присутствовал третий муж Бритни Спирс Хесам "Сэм" Асгари, который в августе подал на развод, чтобы положить конец их 14-месячному браку.

29-летний иранец ранее уже получал премию за заслуги в фитнесе.

Это был его первый выход в свет после сообщений о разводе с Бритни, которые сопровождались многочисленными слухами о том, что именно послужило причиной развода.

Бритни Спирс, как сообщается, была расстроена тем, что Сэм не оказывал ей поддержку. Но инсайдеры рассказывали, что она, вероятно, изменяла своего мужу. Хотя певица это отрицает. Впрочем, не успел Сэм съехать из их семейного дома, как Бритни завела короткий роман с собственным домработником.

Но оказалось, что у него криминальное прошлое, так что представитель певицы немедленно сообщил о том, что певица с ним рассталась.