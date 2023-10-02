Сем Асгарі вперше вийшов у світ без Брітні Спірс

Модель і модель-початківець з'явився на червоній доріжці Daytime Beauty Awards у Лос-Анджелесі.

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Завидний наречений Сем Асгарі після розлучення з Брітні Спірс, повернувся до світського життя і став з'являтися на заходах. Досі достеменно невідомо, чому Брітні та Сем прийняли рішення розлучитися, після того, як він був поруч із нею і підтримував її. З чуток, причина в зрадах Брітні. Але зараз Сем, який нещодавно знявся в популярному серіалі "Спецназ: Левиця", знову став виходити у світ. Про це пише Daily Mail.

П'ята щорічна церемонія вручення премії Daytime Beauty Awards, заснована генеральним директором Мішель Елізабет, відбулася в неділю в комплексі Тагліан у Лос-Анджелесі.

Сем Асгарі Фото: Getty Images

Сем Асгарі був серед селебріті, присутніх на заході.

Премія Daytime Beauty Awards відзначає науку, що стоїть за красою, і привертає увагу фахівців у галузі охорони здоров'я в галузі медицини, здоров'я і фітнесу, естетики, догляду за шкірою, а також інновацій у сфері краси.

Модель, актор і фітнес-тренер у минулому був лауреатом премії "Видатні досягнення у фітнесі" на 2-й щорічній премії Daytime Beauty Awards 2019 року.

Це одна з перших червоних доріжок, у яких він узяв участь після розставання з Брітні Спірс після шести років спільного життя, включно з 14 місяцями як чоловік і дружина.

29-річний Сем Асгарі почав свою кар'єру моделі, коли йому був 21 рік, з'являючись у різних журналах, таких як GQ і Men's Health. Після він став фітнес-тренером, а зараз пробує себе як актор. Так, у серіалі "Спецназ: Левиця" він виконав роль багатого ледаря, який товаришує з дочкою терориста, за яким полює головна героїня. Раніше він грав у фільмах "Ти вмієш зберігати секрети?" і "Вибухова гра".

Сем Асгарі

Сем, який родом з Тегерана, Іран, мав елегантний і стильний вигляд у чорному двобортному костюмі з червоними ґудзиками, який він поєднував із сорочкою з синьо-білим малюнком і білими кросівками.

Новини про розставання Асгарі та Спірс уперше з'явилися в середині серпня, коли джерело повідомило таблоїдам, що в них була "величезна сварка" через звинувачення у зрадах. Унаслідок чого Асгарі поїхав із дому Спірс.

Незабаром після цього було підтверджено, що пара розлучилася трьома тижнями раніше і що Асгарі подав на розлучення зі Спірс.

Також ЗМІ писали, що Брітні іноді поводилася неадекватно і навіть починала з ним бійки, через що Сем рідко ночував удома.

Асгарі зрештою підтвердив свій розкол у пості в Instagram 18 серпня.

"Після шести років кохання і відданості одне одному ми з дружиною вирішили завершити нашу спільну подорож. Ми зберігатимемо любов і повагу одне до одного, і я завжди бажаю їй усього найкращого. Лайно трапляється. Прохання про конфіденційність здається смішним, тому я просто попрошу всіх, включно з представниками ЗМІ, бути добрими й уважними", — написав Сем.

Асгарі та Спірс підписали шлюбний договір, щоб захистити статки співачки, які станом на червень 2022 року оцінюють приблизно в 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше новий коханець Брітні, який працював у неї в будинку, дав короткий коментар про співачку. Сама Брітні, як пишуть, кинула його, коли дізналася про його кримінальне минуле.