Дженніфер Лопес продемонструвала осінній бежевий образ 2023 (фото)
Знаменитість доповнила лук для шопінгу сумочкою Hermès.
54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес показала образ для осені 2023 року у світлих тонах. Про це пише Daily Mail.
Дружина оскароносного Бена Аффлека змоделювала приталену бежеву водолазку, заправлену в фактурні штани кремового відтінку, під час прогулянки в Лос-Анджелесі.
Штани мали широкий силует і кишені-карго. Зірка сцени одягла їх із масивними замшевими черевиками того ж відтінку, що й її кофтинка.
Зірка фільму "Моє піратське весілля" прикрила очі стильними темними окулярами.
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Джей Ло носила на руці велику коричневу сумку Hermès, коли вирушила за покупками наодинці. Мама двох дітей також одягла лаконічні золоті сережки-кільця та зібрала волосся в тугий пучок.
Протягом усього літа 2023 Дженніфер Лопес була помічена за покупками меблів та інших товарів для нового особняка, який вони з Беном Аффлеком придбали.
Після тривалого періоду пошуку ідеального будинку зіркова пара придбала нерухомість у Беверлі-Гіллз за 60 мільйонів доларів.
Нагадаємо, Джей Ло та Бен Аффлек вирушили на ринок.
Також Фокус писав про появу Дженніфер Лопес на модному показі в напівпрозорій сукні.