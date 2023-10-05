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Стиль жизни

Дженнифер Лопес продемонстрировала осенний бежевый образ 2023 (фото)

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Фото: Jennifer Lopez/Facebook | Дженнифер Лопес

Знаменитость дополнила лук для шопинга сумочкой Hermès.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала образ для осени 2023 года в светлых тонах. Об этом пишет Daily Mail.

Жена оскароносного Бена Аффлека смоделировала приталенную бежевую водолазку, заправленную в фактурные брюки кремового оттенка, во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Брюки имели широкий силуэт и карманы-карго. Звезда сцены надела их с массивными замшевыми ботинками того же оттенка, что и ее кофточка.

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Дженнифер Лопес

Джей Ло носила на руке большую коричневую сумку Hermès, когда отправилась за покупками в одиночку. Мама двоих детей также надела лаконичные золотые серьги-кольца и собрала волосы в тугой пучок.

Дженнифер Лопес

В течение всего лета 2023 года Дженнифер Лопес была замечена за покупками мебели и других товаров для нового особняка, который они с Беном Аффлеком приобрели.

После длительного периода поиска идеального дома звездная пара приобрела недвижимость в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов.

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек отправились на рынок.

Также Фокус писал о появлении Дженнифер Лопес на модном показе в полупрозрачном платье.