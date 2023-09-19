Бена Аффлека заметили за объятиями с бывшей женой (фото)

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек поженились в 2005 году и стали родителями троих общих детей.

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51-летний американский актер Бен Аффлек и 51-летняя актриса Дженнифер Гарнер были замечены за объятиями в авто. Об этом пишет Page Six.

Бывшие супруги обнимались в Лос-Анджелесе, когда Гарнер наклонилась вперед с заднего сиденья машины Аффлека. Младшая дочь экс-пары Серафина сидела на пассажирском месте рядом со звездным отцом.

В какой-то момент Бен наклонился к плечу своей бывшей жены, прежде чем она вышла из авто.

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Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек

Гарнер была одета в повседневную белую футболку и синие джинсы.

Бывшая пара поддерживала дружеские отношения относительно отцовства, несмотря на слухи о неверности Аффлека и проблемы с азартными играми, которые якобы привели к их разводу.

Аффлек и Гарнер поженились в 2005. Через день после того, как они отпраздновали 10 лет брака, знаменитости объявили, что разводятся. Официально бракоразводный процесс был закончен в 2018 году.

Кроме Серафины, экс-супруги воспитывают дочь Вайолет и сына Сэмюэля.

Дженнифер Гарнер с дочерью Вайолет Фото: Getty Images

Сейчас актер женат на певице Дженнифер Лопес, а его экс-супруга обручилась с бизнесменом Джоном Миллером.

Напомним, Бен Аффлек отправился на прогулку с Дженнифер Лопес на рынок в Лос-Анджелесе.

Также Фокус писал о том, как Дженнифер Гарнер заметили с мокрыми волосами на прогулке.