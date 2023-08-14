Дженнифер Гарнер заметили без макияжа и с мокрыми волосами (фото)

Экс-супруга Бена Аффлека вернулась в Брентвуд из Нью-Йорка.

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51-летнюю американскую актрису Дженнифер Гарнер заметили на прогулке без макияжа. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена Бена Аффлека вышла на пробежку в Брентвуде, Калифорния. Мама троих детей была одета в белую футболку и зеленые брюки карго.

Звезда экрана прятала свое лицо за черными солнцезащитными очками и выбрала пару белых теннисных кроссовок. Ее волосы были мокрыми.

Дженнифер Гарнер

Одной рукой Дженнифер держала телефон, а другой сжимала свой кошелек и сумку.

Знаменитость вернулась в Калифорнию после поездки в Нью-Йорк, чтобы пообщаться с представителями "Однажды на ферме", ее органической линии детского питания и закусок.

Сейчас Дженнифер называет Брентвуд домом, поскольку живет там с тремя детьми — Вайолет, Серафиной и Сэмюэлем. Она делит опеку над наследниками со своим бывшим мужем, оскароносным актером Беном Аффлеком.

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Напомним, Дженнифер Гарнер и Джон Миллер обручились после 5 лет отношений.

Также Фокус писал о встрече Бена Аффлека с Дженнифер Гарнер и их детьми в Италии.