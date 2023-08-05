Бен Аффлек встретился с бывшей женой и детьми в Италии (фото)

Бывшие супруги воспитывают трех общих детей.

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50-летний голливудский актер Бен Аффлек был сфотографирован во время встречи со своим сыном от предыдущего брака, 11-летним Сэмюэлем. Об этом пишет PageSix.

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Звезда "Бэтмана", прилетевший на частном самолете во Флоренцию, Италия, выглядел счастливым, когда ему навстречу бежал младший ребенок. Отец и сын крепко обняли друг друга, прежде чем Аффлека поприветствовали его старшие дети — 17-летняя Вайолет и 14-летняя Серафина.

Бен, одетый в светло-коричневые брюки, темно-синюю рубашку на пуговицах и кроссовки Nike, казалось, был очень рад увидеться со своими детьми после того, как провел последнюю неделю в с женой Дженнифер Лопес.

В конце актер крепко обнял до 51-летнюю актрису Дженнифер Гарнер, которая был в таком же хорошем настроении. Пара, которая была жената с 2005 по 2018 год, разговаривала почти полчаса, прежде чем обнять друг друга на прощание. Аффлек уехал со своими тремя детьми, а Гарнер пошла одна на шоппинг.

Также Фокус подробнее писал о новых романтических отношениях Дженнифер Гарнер.