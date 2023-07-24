Бывшая жена Бена Аффлека обручилась со своим бойфрендом

Дженнифер Гарнер и Джон Миллер встречаются около пяти лет.

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51-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер тайно обручилась со своим бойфрендом. Об этом пишет Life&Style.

Звезда экрана начала встречаться с Джоном Миллером, генеральным директором CaliGroup, технологического инвестиционного бизнеса, который владеет сетью ресторанов Cali Burger, в 2018 — в том же году завершился ее развод с Беном Аффлеком, от которого Гарнер воспитывает троих детей.

Помимо короткого разрыва в 2020 году на фоне хаоса пандемии, Джен и Джон вместе уже более пяти лет, рассказывает источник, и "пришло время сделать это официально". Хотя они уже имеют прочные отношения, "законно будучи мужем и женой, это будет вишенкой на торте", добавляет инсайдер, который говорит, что 51-летняя Дженнифер и Джон "были тайно помолвлены в течение нескольких месяцев. Теперь планируют свадьбу!"

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Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

Прошлым летом у Бена Аффлека была свадьба с Дженнифер Лопес. И сейчас семьи дружат между собой.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Гарнер заметили на прогулке с дочкой от Бена Аффлека.

Также Фокус писал о деталях нового романа бывшей жены Бена Аффлека.