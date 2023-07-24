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Стиль життя

Колишня дружина Бена Аффлека заручилася зі своїм бойфрендом

Дженніфер Гарнер, колишня дружина бена аффлека, бен аффлек та дженніфер лопес. джон міллер, новий бойфренд дженніфер гарнер
Фото: Genevieve Herr/Instagram | Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер та Джон Міллер зустрічаються близько пʼяти років.

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51-річна американська акторка Дженніфер Гарнер таємно заручилася зі своїм бойфрендом. Про це пише Life&Style.

Зірка екрану почала зустрічатися з Джоном Міллером, генеральним директором CaliGroup, технологічного інвестиційного бізнесу, який володіє мережею ресторанів Cali Burger, у 2018 — того ж року завершилося її розлучення з Беном Аффлеком, від якого Гарнер виховує трьох дітей.

Крім короткого розриву у 2020 році на тлі хаосу пандемії, Джен і Джон разом уже понад п’ять років, розповідає джерело, і "настав час зробити це офіційно". Хоча вони вже мають міцні стосунки, "законно будучи чоловіком і дружиною, це буде вишенькою на торті", додає інсайдер, який каже, що 51-річна Дженніфер і Джон "були таємно заручені протягом кількох місяців. Тепер планують весілля!"

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Дженніфер Гарнер Fullscreen
Дженніфер Гарнер
Фото: Getty Images

Минулого літа в Бена Аффлека було весілля з Дженніфер Лопес. І наразі сімʼї дружать між собою.

Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер Fullscreen
Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Гарнер помітили на прогулянці з донькою від Бена Аффлека.

Також Фокус писав про деталі нового роману колишньої дружини Бена Аффлека.