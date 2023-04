Відомі свіжі деталі нового роману колишньої дружини Бена Аффлека

Дженніфер Гарнер та Джон Міллер зустрічаються з 2018 року.

Відомі свіжі деталі нового роману акторки Дженніфер Гарнер. Про це пише US Weekly.

Напередодні бойфренд зірки екрану Джон Міллер відвідав прем'єру її нового шоу The Last Thing He Told Me в Лос-Анджелесі в четвер, 13 квітня.

Інсайдер розповів виданню, що Міллер приєдналася до Гарнер у театрі Regency Bruin після того, як вона пройшла по червоній доріжці зі своїми колегами та виконавчою продюсеркою Різ Візерспун. Акторка "сяяла", коли зайшла в кімнату перед початком показу. Міллер, зі свого боку, сидів кількома проходами позаду своєї коханої після спілкування з відвідувачами перед початком шоу.

Дженніфер Гарнер на премʼєрі шоу

Дженніфер Гарнер і Джон Міллер зустрічаються з 2018 року.

"Дженніфер обожнює Джона і все ще бачить з ним довгострокове майбутнє. З її боку немає бажання уповільнювати темпи, проводити менше часу разом або щось подібне", — розповідав раніше інсайдер на початку 2023 року.

Дженніфер Гарнер Фото: Genevieve Herr/Instagram

Раніше акторка була в союзі з Беном Аффлеком. Вони одружилися в 2005 році, проте оголосили про розлучення в 2015 і завершили розрив у 2018. Вони виховують трьох дітей: Вайолет, 17, Серафіну, 14, і Семюеля, 11.

