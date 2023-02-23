Дженніфер Гарнер вийшла у світ у комбінезоні з глибоким декольте (фото)

Ексдружина Бена Аффлека відвідала офіційну подію у Лос-Анджелесі.

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50-річна американська акторка Дженніфер Гарнер вийшла у світ у чорному комбінезоні з глибоким декольте. Про це пише Daily Mail.

Колишня дружина оскароносного Бена Аффлека прибула на прем’єру в Лос-Анджелесі довгоочікуваного перезапуску шоу Starz Party Down.

Зірка екрану вийшла на червону доріжку в елегантному чорному комбінезоні з зубчастим вирізом, який демонстрував її декольте. Рукава-шапки та пояс на талії підкреслювали підтягнуту фігуру Дженніфер Гарнер.

Серед інших відвідувачів були: Крістен Белл, Джеймс Марсден, Меган Маллаллі, Джейн Лінч, Кейт Фланнері та Раян Хансен.

Party Down знаменує велике повернення Гарнер на телебачення після виходу її серіалу "Псевдонім" у 2006 році.

[ + – ] Дженніфер Гарнер Фото: Getty Images

Вона прогулювалася на прем’єрній фотосесії в чорних лакованих туфлях із гострим носком. Гарнер додала до аутфіту блискучий діамантовий браслет і сережки-люстри, які торкалися її плечей. Світло-каштанове волосся зірки екрану було м’яко закручене. А на обличчі візажисти зробили легкий вечірній макіяж.

[ + – ] Дженніфер Гарнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Гарнер та її донька від Бена Аффлека відвідали Білий дім.

Також Фокус писав про нові романтичні стосунки 50-річної Дженніфер Гарнер.