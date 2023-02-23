Дженнифер Гарнер вышла в свет в комбинезоне с глубоким декольте (фото)

Экс-жена Бена Аффлека посетила официальное событие в Лос-Анджелесе.

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50-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер вышла в свет в черном комбинезоне с глубоким декольте. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая жена оскароносного Бена Аффлека прибыла на премьеру в Лос-Анджелесе долгожданного перезапуска шоу Starz Party Down.

Звезда экрана вышла на красную дорожку в элегантном черном комбинезоне с зубчатым вырезом, демонстрировавшем ее декольте. Рукава-шапки и пояс на талии подчеркивали подтянутую фигуру Дженнифер Гарнер.

Среди других гостей были: Кристен Белл, Джеймс Марсден, Меган Маллалли, Джейн Линч, Кейт Фланнери и Райан Хансен.

Party Down знаменует большое возвращение Гарнер на телевидение после выхода ее сериала "Псевдоним" в 2006 году.

[ + – ] Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

Она прогуливалась на премьерной фотосессии в черных лакированных туфлях с острым носком. Гарнер добавила к аутфиту блестящий бриллиантовый браслет и серьги-люстры, которые касались ее плеч.

Светло-каштановые волосы звезды экрана были мягко закручены. А на лице визажисты сделали легкий вечерний макияж.

[ + – ] Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

Напомним, Дженнифер Гарнер и ее дочь от Бена Аффлека посетили Белый дом.

Также Фокус писал о новых романтических отношениях 50-летней Дженнифер Гарнер.