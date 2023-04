Известны свежие детали нового романа бывшей жены Бена Аффлека

Дженнифер Гарнер и Джон Миллер встречаются с 2018 года.

Related video

Известны свежие детали нового романа актрисы Дженнифер Гарнер. Об этом пишет US Weekly.

Накануне бойфренд звезды экрана Джон Миллер посетил премьеру ее нового шоу "The Last Thing He Told Me" в Лос-Анджелесе в четверг, 13 апреля.

Инсайдер рассказал изданию, что Миллер присоединилась к Гарнер в театре Regency Bruin после того, как она прошла по красной дорожке со своими коллегами и исполнительной продюсером Риз Уизерспун. Актриса "сияла", когда зашла в комнату перед началом показа. Миллер, со своей стороны, сидел несколькими проходами за своей возлюбленной после общения с посетителями перед началом шоу.

Дженнифер Гарнер на премьере шоу

Дженнифер Гарнер и Джон Миллер встречаются с 2018 года.

"Дженнифер обожает Джона и все еще видит с ним долгосрочное будущее. С ее стороны нет желания замедлять темпы, проводить меньше времени вместе или что-то подобное", — рассказывал ранее инсайдер в начале 2023 года.

Дженнифер Гарнер Фото: Genevieve Herr/Instagram

Раньше актриса была в союзе с Беном Аффлеком. Они поженились в 2005 году, однако объявили о разводе в 2015 и завершили разрыв в 2018. Они воспитывают троих детей: Вайолет, 17, Серафину, 14, и Сэмюэля, 11.

Напомним, Дженнифер Гарнер вышла в свет в комбинезоне с глубоким декольте.

Также Фокус писал об отношении Дженнифер Гарнер к мемам о Бене Аффлеке.