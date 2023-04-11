Дженнифер Гарнер избегает мемов с Беном Аффлеком: "Мне от этого нехорошо"

Дженнифер Гарнер рассказала, что она пытается избегать освещения ее и бывшего мужа Бена Аффлека в СМИ, утверждая, что любое упоминание о нем "не заставляет меня чувствовать себя хорошо".

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50-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер поделилась, что старается избегать новостей о себе и своем бывшем муже Бене Аффлеке, потому что это "неприятно". Это касается также хороших новостей и мемов. Об этом она рассказала австралийскому журналу Stellar.

"Я очень стараюсь не видеть никого из нас в прессе, — сказала Гарнер. — Это не заставляет меня чувствовать себя хорошо, даже если это что-то хорошее об одном из нас".

Звезда сказала, что она также изо всех сил старается избегать освещения в прессе личной жизни всех своих близких.

"Я просто пытаюсь забыть, что я где-то там, и то же самое со всеми, кого я люблю, — добавила Гарнер. — Мне не нужно, чтобы кто-то из моей семьи превратился в мем. Хотя я уверена, что он вполне достоин мема, да!"

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

50-летний Аффлек и Гарнер познакомились в 2001 году на съемках фильма "Перл-Харбор", а в 2004-м официально объявили об отношениях. Пара связала себя узами брака в 2005 году после того, как рассказали, что у них будет первый из трех детей.

Через 10 лет Аффлек и Гарнер расстались, а официально развелись в 2018 году. Кроме того, в том же году Аффлек прошел курс реабилитации от алкоголизма.

В 2021 году оскароносный голливудский актер Бен Аффлек нарвался на критику после того, как заявил, что он бы, наверное, и дальше продолжал пить, если бы остался вместе с бывшей женой Дженнифер Гарнер, родившей ему троих детей.

Также Фокус писал, что Бен Аффлек подружился с новым бойфрендом Дженнифер Гарнер.