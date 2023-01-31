Бен Аффлек подружился с новым бойфрендом Дженнифер Гарнер (фото)

У бывшей жены оскароносного актера новые серьезные отношения.

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50-летний американский актер Бен Аффлек подружился с новым бойфрендом своей бывшей жены, актрисы Дженнифер Гарнер. Об этом сообщает Page Six.

Накануне возлюбленного Джей Ло заметили во время радушной встречи с бизнесменом Джоном Миллером — новым бойфрендом его экс-жены и матери детей Аффлека.

Знаменитости поздоровались и обменялись несколькими словами. Оскароносный Бен Аффлек был одет в светлые брюки, белую кофту и черное укороченное пальто.

Тем временем новый возлюбленный Дженнифер Гарнер выбрал для выхода в свет клетчатую рубашку, серые джинсы и коричневые туфли.

[ + – ] Бен Аффлек и Джон Миллер

С 2005 по 2018 годы Дженнифер Гарнер была в браке с Аффлеком. У них родилось трое общих детей — Вайолет, Серафина и Сэм. До этого звезда экрана была замужем за Скоттом Фоли (2000-2004).

Тем временем Бен Аффлек женился на певице Дженнифер Лопес. Они часто проводят время с детьми от предыдущих браков и нашли общий язык с бывшей женой Бена Аффлека. Знаменитостей время от времени замечают на совместных мероприятиях.

[ + – ] Дженнифер Гарнер Фото: Getty Images

Напомним, Бен Аффлек и Джей Ло отправились на прогулку с их детьми.

Также Фокус подробнее писал о новых романтических отношениях Дженнифер Гарнер.