Бен Аффлек потоваришував з новим бойфрендом Дженніфер Гарнер (фото)
У колишньої дружини оскароносного актора нові серйозні стосунки.
50-річний американський актор Бен Аффлек потоваришував з новим бойфрендом своєї колишньої дружини, акторки Дженніфер Гарнер. Про це повідомляє Page Six.
Напередодні коханого Джей Ло помітили під час привітної зустрічі з бізнесменом Джоном Міллером — новим бойфрендом його ексдружини та матері дітей Аффлека.
Знаменитості привіталися та обмінялися кількома словами. Оскароносний Бен Аффлек був одягнутий у світлі штани, білу кофтину та чорне вкорочене пальто.
Тим часом новий коханий Дженніфер Гарнер обрав для виходу у світ картату сорочку, сірі джинси та коричневі туфлі.
З 2005 по 2018 роки Дженніфер Гарнер була у шлюбі Аффлеком. У них народилося троє спільних дітей — Вайолет, Серафіна та Сем. До цього зірка екрану була одружена з Скоттом Фолі (2000-2004).
Тим часом Бен Аффлек одружився зі співачкою Дженніфер Лопес. Наразі вони часто проводять час з дітьми від попередніх шлюбів та знайшли спільну мову з колишньою дружиною Бена Аффлека. Знаменитостей час від часу помічають на спільних заходах.
Нагадаємо, Бен Аффлек та Джей Ло відправилися на прогулянку з їхніми дітьми.
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