Бен Аффлек потоваришував з новим бойфрендом Дженніфер Гарнер (фото)

У колишньої дружини оскароносного актора нові серйозні стосунки.

Related video

50-річний американський актор Бен Аффлек потоваришував з новим бойфрендом своєї колишньої дружини, акторки Дженніфер Гарнер. Про це повідомляє Page Six.

Напередодні коханого Джей Ло помітили під час привітної зустрічі з бізнесменом Джоном Міллером — новим бойфрендом його ексдружини та матері дітей Аффлека.

Знаменитості привіталися та обмінялися кількома словами. Оскароносний Бен Аффлек був одягнутий у світлі штани, білу кофтину та чорне вкорочене пальто.

Тим часом новий коханий Дженніфер Гарнер обрав для виходу у світ картату сорочку, сірі джинси та коричневі туфлі.

[ + – ] Бен Аффлек та Джон Міллер

З 2005 по 2018 роки Дженніфер Гарнер була у шлюбі Аффлеком. У них народилося троє спільних дітей — Вайолет, Серафіна та Сем. До цього зірка екрану була одружена з Скоттом Фолі (2000-2004).

Тим часом Бен Аффлек одружився зі співачкою Дженніфер Лопес. Наразі вони часто проводять час з дітьми від попередніх шлюбів та знайшли спільну мову з колишньою дружиною Бена Аффлека. Знаменитостей час від часу помічають на спільних заходах.

[ + – ] Дженніфер Гарнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бен Аффлек та Джей Ло відправилися на прогулянку з їхніми дітьми.

Також Фокус детальніше писав про нові романтичні стосунки Дженніфер Гарнер.