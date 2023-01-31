Дженніфер Лопес вирушила на прогулянку з Беном Аффлеком та трьома дітьми (фото)

Велика сім'я провела разом час.

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53-річна американська співачка Дженніфер Лопес та її чоловік, 50-річний актор Бен Аффлек, разом вирушили на прогулянку. Зіркова пара потрапила до об'єктивів папараці під час спільного променаду в Санта-Моніці. До Джей Ло та Бена приєдналися дочка та син співачки, а також молодший син актора. Про це пише Daily Mail.

Для виходу на прогулянку з сім'єю Дженніфер вибрала стильну шубу блакитного кольору зі штучного хутра поверх білого топу, а також джинси-палаццо. Свій образ знаменитість доповнила маленькою сумочкою ніжно-блакитного кольору та окулярами.

Зазначимо, як розповідають інсайдери, стосунки між дітьми у сім'ї склалися чудово. Син і дочка добре прийняли вітчима, так само, як і троє дітей Аффлека від шлюбу з Дженніфер Гарнер потоваришували з Джей Ло.

Сім'я часто з'являється разом на публіці. До того ж Аффлек сам проводить досить багато часу з дітьми дружини.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес розповіла про початок спільного життя з Беном Аффлеком та їхніми дітьми. За словами артистки, 2022 рік був феноменальним роком для неї та її родини.

Також Фокус писав, що Дженніфер Лопес зізналася, що весілля з Аффлеком було "імпульсивним".