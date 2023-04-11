Дженніфер Гарнер уникає мемів із Беном Аффлеком: "Мені від цього погано"

Дженніфер Гарнер розповіла, що вона намагається уникати висвітлення її та колишнього чоловіка Бена Аффлека в ЗМІ, стверджуючи, що будь-яка згадка про нього "не змушує почуватися добре".

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50-річна американська акторка Дженніфер Гарнер поділилася, що намагається уникати новин про себе та свого колишнього чоловіка Бена Аффлека, тому що це "неприємно". Це стосується також добрих новин і мемів. Про це вона розповіла австралійському журналу Stellar.

"Я дуже намагаюся не бачити нікого з нас у пресі, — сказала Гарнер. — Це не змушує мене почуватися добре, навіть якщо це щось хороше про одного з нас".

Зірка сказала, що вона також щосили намагається уникати висвітлення в пресі особистого життя всіх своїх близьких.

"Я просто намагаюся забути, що я десь там, і те саме з усіма, кого я люблю, — додала Гарнер. — Мені не потрібно, щоб хтось із моєї родини перетворився на мем. Хоча я впевнена, що він цілком гідний мема, так!"

Бен Аффлек і Дженніфер Гарнер

50-річний Аффлек і Гарнер познайомилися 2001 року на зйомках фільму "Перл-Гарбор", а у 2004 офіційно оголосили про стосунки. Пара пов'язала себе шлюбом у 2005 році після того, як розповіла, що в них буде перша з трьох дітей.

Через 10 років Аффлек і Гарнер розійшлися, а офіційно розлучилися у 2018 році. Крім того, того ж року Аффлек пройшов курс реабілітації від алкоголізму.

2021 року оскароносний голлівудський актор Бен Аффлек нарвався на критику після того, як заявив, що він би, напевно, і далі продовжував пити, якби залишився разом із колишньою дружиною Дженніфер Гарнер, яка народила йому трьох дітей.

Також Фокус писав, що Бен Аффлек потоваришував із новим бойфрендом Дженніфер Гарнер.