Дженніфер Гарнер помітили без макіяжу та з мокрим волоссям (фото)
Ексдружина Бена Аффлека повернулася до Брентвуду з Нью-Йорка.
51-річну американську акторку Дженніфер Гарнер помітили на прогулянці без макіяжу. Про це пише Daily Mail.
Колишня дружина Бена Аффлека вийшла на пробіжку в Брентвуді, Каліфорнія. Мама трьох дітей була одягнута в білу футболку та зелені штани карго.
Зірка екрану ховала своє обличчя за чорними сонцезахисними окулярами та обрала пару білих тенісних кросівок. Її волосся було мокрим.
Однією рукою Дженніфер тримала телефон, а іншою стискала свій гаманець і сумку.
Знаменитість повернулася до Каліфорнії після поїздки в Нью-Йорк, щоб поспілкуватися з представниками "Одного разу на фермі", її органічної лінії дитячого харчування та закусок.
Наразі Дженніфер називає Брентвуд домом, оскільки живе там із трьома дітьми — Вайолет, Серафіною та Семюелем. Вона ділить опіку над трьома дітьми зі своїм колишнім чоловіком, оскароносним актором Беном Аффлеком.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
Нагадаємо, Дженніфер Гарнер та Джон Міллер заручилися після 5 років стосунків.
Також Фокус писав про зустріч Бена Аффлека з Дженніфер Гарнер та їхніми дітьми в Італії.