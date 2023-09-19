Бена Аффлека помітили за обіймами з колишньою дружиною (фото)

Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек одружилися у 2005 році та стали батьками трьох спільних дітей.

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51-річний американський актор Бен Аффлек і 51-річна акторка Дженніфер Гарнер були помічені за обіймами в авто. Про це пише Page Six.

Колишнє подружжя обіймалося у Лос-Анджелесі, коли Гарнер нахилилася вперед із заднього сидіння машини Аффлека. Молодша донька експари Серафіна сиділа на пасажирському місці поруч із зірковим батьком.

У якийсь момент Бен нахилився до плеча своєї колишньої дружини, перш ніж вона вийшла з авто.

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Колишня дружина Бена Аффлека заручилася зі своїм бойфрендом

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Дженніфер Гарнер та Бен Аффлек

Гарнер була одягнена в повсякденну білу футболку та сині джинси.

Колишня пара підтримувала дружні стосунки щодо батьківства, попри чутки про невірність Аффлека та проблеми з азартними іграми, які нібито призвели до їхнього розлучення.

Аффлек і Гарнер одружилися у 2005. Через день після того, як вони відсвяткували 10 років шлюбу, знаменитості оголосили, що розлучаються. Офіційно процес розлучення був закінчений у 2018 році.

Окрім Серафіни, експодружжя виховує доньку Вайолет та сина Семюеля.

Дженніфер Гарнер з донькою Вайолет Фото: Getty Images

Наразі актор одружений зі співачкою Дженніфер Лопес, а його ексдружина заручилася з бізнесменом Джоном Міллером.

Нагадаємо, Бен Аффлек вирушив на прогулянку з Дженніфер Лопес на ринок у Лос-Анджелесі.

Також Фокус писав про те, як Дженніфер Гарнер помітили з мокрим волоссям на прогулянці.