Бен Аффлек і Дженніфер Лопес взяли іпотеку на 30 років

Знаменита пара, на думку фінансистів, вчинила дуже розумно.

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Під час купівлі маєтку вартістю 60,85 мільйона доларів у Беверлі-Гіллз у травні цього року 54-річна акторка і співачка Дженніфер Лопес та її 51-річний чоловік, актор і режисер Бен Аффлек, узяли іпотеку в розмірі 20 мільйонів доларів, яку виплачуватимуть 30 років, повідомляє The U. S. Sun із посиланням на документи щодо угоди.

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Дженніфер Лопес показала зсередини свій новий маєток за $60 млн (відео)

Пара, чиї пошуки будинку зайняли майже рік, придбала будинок, який називають "маєтком Воллінгфорд", через трастовий фонд. Останнім керують їхні бізнес-менеджери Гері Кресс і Браян Мерфі. За умовами іпотечного кредиту на будинок із 12 спальнями та 24 ванними кімнатами відсоткова ставка становитиме 5,5% протягом перших шести років. Прогнозованим терміном початку виплати основної суми боргу та відсотків стане листопад 2033 року.

Іпотека Лопес і Аффлека, яка припадає на 22-річний максимум ставок за іпотечними кредитами, була описана Тоні Маріотті, генеральним директором лос-анджелеської компанії RubyHome Luxury Real Estate, як "розумний фінансовий крок". Він додав, що відсоткова ставка за кредитом, забезпеченим нерухомістю, нижча, ніж за споживчим кредитом, і що відсотки не підлягають оподаткуванню.

Експерт з елітної нерухомості охарактеризував угоду з нерухомістю як "звичайну тактику багатих людей з метою отримання податкових пільг", які "зазвичай ухвалюють зважені рішення".

До купівлі маєтку Воллінгфорд пара проживала в будинку Лопес у сусідньому Бель-Ейрі (штат Каліфорнія), який тепер Дженніфер хоче продати за 42,5 мільйона доларів.

Вона придбала маєток у травні 2016 року за 28 мільйонів доларів, а через чотири місяці додала до нього іпотеку на 14 мільйонів доларів.

Раніше Фокус писав, що у стосунках Бена і Дженніфер не все гладко. Артистка ревнує свого чоловіка до колишньої дружини, Дженніфер Гарнер. Аффлек часто їздить до неї в гості і під час зустрічей з нею виглядає щасливим.