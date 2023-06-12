Дженніфер Лопес показала зсередини свій новий маєток за $60 млн (відео)

Акторка з друзями відзначила успіх свого нового фільму "Мати", у якому зіграла головну роль.

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Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес, яка зовсім недавно разом із чоловіком, актором і реждисером Беном Аффлеком, стала власницею маєтку в Беверлі-Хіллз за 60,85 млн доларів, показала розкішну нерухомість зсередини. Зірка опублікувала відео в Instagram, де розповідає про успіх фільму "Мати" й іде по величезному будинку до своїх друзів.

Шанувальники вже оцінили помешкання Джей Ло. Вибір нейтрального декору та рослин привернули увагу багатьох, перетворивши відео на ненавмисну екскурсію по будинку.

Фанати звернули увагу на чудову естетику маєтку.

"Неможливо зосередитися ні на чому, крім ненавмисного туру по будинку, який відбувався", "Твоє місце! Новий будинок, до речі, красивий", — пишуть у коментарях.

Пара придбала дім, збудований Галою Ашер у горах Лос-Анджелеса над Беверлі-Хіллз, що коштує майже 61 мільйон доларів. Угода була завершена протягом тижня, і пара купила будинок на 15 мільйонів доларів дешевше за початкову ціну в 75 мільйонів. Подружжя під час продажу представляв Бретт Лауер, відомий тим, що працював із такими знаменитостями як Кеті Перрі та Мадонна.

Маєток, відомий як "маєток Воллінгфорд", розташований на великому мисі площею 5 акрів і може похвалитися 12 спальнями та 24 ванними кімнатами.

Будинок, нещодавно реконструйований і розширений, має гараж на 12 автомобілів, парковку на 80 машин, критий спортивний комплекс, пентхаус для гостей площею 460 квадратних метрів, будинок наглядача та караульне приміщення з двома спальнями.

Дженніфер може побалувати себе в повністю обладнаному тренажерному залі, на майданчиках для баскетболу та піклболу, а також на боксерському рингу в критому спортивному комплексі. Інші основні моменти включають спортивний зал, бар, перукарню та манікюрний салон із повним спектром послуг, домашній кінотеатр, винний льох, салон віскі, а також сауну та масажні кабінети.

Доступний через два приватні закриті входи, маєток уособлює усамітнення та розкіш.

Наразі "старий" маєток Дженніфер у Бель-Ейр виставлений на продаж за 42 мільйони доларів. У ньому є бібліотека, пейзажний басейн, окремий гостьовий будинок, відкритий бар із приладдям для барбекю та навіть амфітеатр на 100 осіб.

Це не вся нерухомість артистки. Вона має будинок із вісьмома спальнями в Гемптоні, де вона провела більшу частину літа, а також два будинки в Маямі. Крім того, Джей Ло володіє розкішним пентхаусом на Манхеттені з чотирма спальнями та шістьма з половиною ванними кімнатами, розташованими на двох поверхах.

Бен Аффлек має нерухомість у Савані, що в штаті Джорджія, де пара провела свою весільну церемонію.

Раніше Фокус писав, що пара купила будинок після тривалих пошуків.