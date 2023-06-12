Дженнифер Лопес показала изнутри свой новый особняк за $60 млн (видео)

Актриса с друзьями отметила успех своего нового фильма "Мать", в котором сыграла главную роль.

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Американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которая совсем недавно вместе с мужем, актером и редиссером Беном Аффлеком, стала владелицей особняка в Беверли-Хиллз за 60,85 млн долларов, показала роскошную недвижимость изнутри. Звезда опубликовала видео в Instagram, где рассказывает об успехе фильма "Мать" и идет по огромному дому к своим друзьям.

Поклонники уже оценили дом Джей Ло. Так, выбор нейтрального декора и подборка растений привлекли внимание многих, превратив видео в непреднамеренную экскурсию по дому.

Фанаты отметили прекрасную эстетику особняка.

"Невозможно сосредоточиться ни на чем, кроме непреднамеренного тура по дому, который происходил", "Твое место! Новый дом, кстати, выглядит красиво", – пишут в комментариях.

Пара приобрела особняк, построенный Галой Ашер в горах Лос-Анджелеса над Беверли-Хиллз, который стоит почти 61 миллион долларов. Сделка была завершена в течение недели, и пара купила дом на 15 миллионов долларов дешевле первоначальной запрашиваемой цены в 75 миллионов. Супругов во время продажи представлял Бретт Лауэр, известный тем, что работал с такими знаменитостями как Кэти Перри и Мадонна.

Поместье, известное как "поместье Уоллингфорд", расположено на обширном мысе площадью 5 акров и может похвастаться 12 спальнями и 24 ванными комнатами.

Особняк, недавно реконструированный и расширенный, имеет гараж на 12 автомобилей, парковку на 80 машин, крытый спортивный комплекс, пентхаус для гостей площадью 460 квадратных метров, дом смотрителя и караульное помещение с двумя спальнями.

Дженнифер может побаловать себя в полностью оборудованном тренажерном зале, на площадках для баскетбола и пиклбола, а также на боксерском ринге в крытом спортивном комплексе. Другие основные моменты включают спортивный зал, бар, парикмахерскую и маникюрный салон с полным спектром услуг, домашний кинотеатр, винный погреб, салон виски, а также сауну и массажные кабинеты.

Доступный через два частных закрытых входа, особняк источает уединение и роскошь.

В настоящее время "старый" особняк Дженнифер в Бель-Эйр выставлен на продажу за 42 миллиона долларов. В нем есть библиотека, пейзажный бассейн, отдельный гостевой дом, открытый бар с принадлежностями для барбекю и даже амфитеатр на 100 человек.

Это – не вся недвижимость артистки. У нее есть дом с восемью спальнями в Хэмптоне, где она провела большую часть лета, а также два дома в Майами. Кроме того, Джей Ло владеет роскошным пентхаусом на Манхэттене с четырьмя спальнями и шестью с половиной ванными комнатами, расположенными на двух этажах.

У Бена Аффлека есть особняк в Саванне, штат Джорджия, где пара провела свою свадебную церемонию.

Ранее Фокус писал, что пара купила дом после очень продолжительных поисков.