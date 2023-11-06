Дженніфер Лопес та Бен Аффлек у гламурних образах відвідали захід (фото)

Зіркове подружжя зʼявилося на LACMA Art+Film Gala 2023.

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54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек, 51, в гламурних образах зʼявилися на публіці. Про це пише Glamour.

Зіркове подружжя вийшло на червону доріжку для офіційного вечірнього побачення на LACMA Art+Film Gala 2023 від Gucci.

Джей Ло була в мереживній сукні Gucci з ефектним розрізом до стегон і бюстьє з атласною чашкою, яке вона поєднувала з екстравагантною підвіскою з дорогоцінними каменями. На ногах знаменитості була пара босоніжок на платформі від Andrea Wazen.

Лопес розпустила своє довге волосся каскадними хвилями і тримала в руках клатч у світлих тонах.

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Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Тим часом Аффлек був у класичному чорному костюмі, білій сорочці та з метеликом.

Зірковий дует відновив стосунки навесні 2021, а через рік вони зіграли весілля і зʼїхалися в маєтку за 60 млн доларів.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty Images

Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Лопес сходили на день народження подруги-моделі.

Також Фокус писав про демонстрацію почуттів Джей Ло та Бена Аффлека на публіці.