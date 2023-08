Поседевший и взлохмаченный: фанаты атаковали Киану Ривза по дороге на концерт

Киану вместе с группой Dogstar гастролирует по США.

58-летний американский актер Киану Ривз активно включился в музыкальную деятельность и сейчас гастролирует в первом за 20 лет туре группы Dogstar, где играет на бас-гитаре. Перед концертом в городе Сан-Луис-Обиспо (Калифорния) актера и музыканта узнали фанаты и буквально атаковали его с просьбой сделать селфи и дать автограф, пишет Daily Mail.

Киану, который как раз направлялся в концертный зал, не стал отказывать поклонникам, чем еще раз подтвердил звание самого доброго человека в американском шоу-бизнесе.

Ривз был в черной футболке под серо-черным клетчатым пиджаком, коричневой бейсболке, черных солнцезащитных очках, темных джинсах и коричневых ботинках.

Акрист спешит в концертный зал в городе Сан-Луис-Обиспо Фото: Getty

Его борода со времен съемок "Джона Уика" заметно отросла и поседела, а волосы под кепкой выглядели слегка взлохмаченными и тоже с серебристыми прядями.

Джон Уики уже не тот Фото: Getty

Группа Dogstar выпустила свой первый альбом в 1996 году. В него вошло всего четыре трека, а пластинка называлась Quattro Formaggi. В том же году коллектив записал и первый полноформатный альбом Our Little Visionary.

Вторая пластинка Happy Ending была представлена в 1999, а три года спустя группа распалась.

На протяжении многих лет коллектив время от времени воссоединялся для джем-сейшенов, но во время начала пандемии COVID-19 в 2020 году они проводили вместе больше времени на карантине. Джем-сейшны в конечном итоге превратились в сессии по написанию песен, в результате которых насобиралось достаточно материала для нового альбома.

"Мы вернулись", – заявили Dogstar в своем посте в Instagram в июле 2022 года и снова выступили впервые за два десятилетия на музыкальном фестивале Bottle Rock в долине Напа в мае 2023 года.

В середине июля группа выпустила свой первый сингл Everything Turnsaround из нового альбома Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, который должен выйти 6 октября.

Киану чувствует себя на сцене, как рыба в воде Фото: Getty

Dogstar также анонсировали тур из 25 концертов в поддержку альбома, который стартовал 10 августа в Эрмоса-Бич, Калифорния. Он завершится парой концертов в Brooklyn Bowl в Нэшвилле 20 и 21 декабря.

Ранее Фокус писал, что Киану Ривз уехал на Капри вместе с сестрой.