Итальянские каникулы Киану Ривза: звезда "Джона Уика" уехал на Капри вместе с сестрой

58-летний актер отлично проводит время в отпуске, катаясь на желтой "Веспе" и прыгая в море с яхты.

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Киану Ривз после премьеры своего последнего фильма про Джона Уика, дал себе время отдохнуть и отправился в отпуск на Капри. Он был без своей девушки Александры Грант, но со своей младшей сестрой Ким. Об этом пишет Daily Mail.

Киану Ривз и 56-летняя Ким катались на маленькой яхте у побережья Капри и наслаждались розовым шампанским.

Актер продемонстрировал свою подтянутую фигуру, когда прыгал с борта в море и загорал на носу суденышка.

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Киану Ривз на Капри

К причалу он приехал на самом итальянском средстве передвижения, на ярко-желтом мотороллере Vespa.

Это было редкое публичное появление Киану со своей младшей сестрой.

Киану, как известно, пожертвовал 70% своего гонорара за первый фильм "Матрица" на финансирование исследований лейкемии — после того, как Ким боролась с этой болезнью в течение 10 лет.

Актер, которому, как сообщается, заплатили 10 миллионов долларов авансом, заработал 35 миллионов долларов за первый фильм франшизы в 1999 году.

И большую часть этих денег он отдал на исследования.

Киану стал основным опекуном Ким, пока она болела и поддерживал ее все это время. Он продал свой дом, чтобы быть рядом к ней, а также вынудил отложить съемки сиквелов "Матрицы", чтобы не оставлять Ким одну. Инсайдеры говорят, что он потратил 5 миллионов долларов на лечение Ким и на ее реабилитацию.

"Знаете, она всегда была рядом со мной. И я всегда буду рядом с ней", — говорил Киану. После он основал благотворительный фонд, чтобы помочь тем, кто борется с раком.

В 2009 году он сказал Ladies Home Journal: "У меня есть частный фонд, который работает уже пять или шесть лет и помогает паре детских больниц и исследованиям рака. Мне не нравится упоминать свое имя, говоря о нем, я просто позволяю фонду делать то, что он делает".

Напомним, последний фильм Киану Ривза, "Джон Уик: Глава 4" заработал более 300 миллионов долларов по всему миру с момента своего дебюта 24 марта.

Трейлер чевтертого фильма "Джон Уик"

Другой сиквел, "Константин 2", в настоящее время находится в производстве.

Звезда боевиков сыграет роль сверхъестественного экзорциста и демонолога Джона Константина, который умирает, но остается, чтобы спасти свою душу и не давая демонам из ада проникнуть на землю. Константин также попадет между битвой с участием архангела Гавриила и Люцифера.

Сценарист Акива Голдсман приписал Киану возрождение франшизы.

"Это заслуга Киану, который бесконечно говорил: "Это персонаж, к которому я хочу вернуться". Наконец-то он сказал это достаточно раз, чтобы это запомнилось", — рассказал Акива.

Напомним, недавно Киану Ривз возродил свою рок-группу и записал новый трек.