60-летний Киану Ривз дебютировал в автогонках Toyota GR Cup (фото, видео)

Актер участвовал в гонке вместе с 32 другими соперниками. В первый день он занял 25-е место, во второй — 24-е.

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Канадский актер Киану Ривз, который известен своей любовью к мотоциклам, вышел на новый уровень скорости и стал участником гонок Toyota GR Cup. Они состоялись на автодроме Indianapolis Motor Speedway, пишет ABC News.

Вместе с Киану в любительской гоночной серии участвовали еще 32 человека.

Дебют Ривза сложно назвать удачным. В первый день гонок он занял 25-е место, вылетев на траву на выходе из поворота 9 примерно на полпути 45-минутной гонки. Однако звезда смогла вернуться в гонку, избежав столкновений или травм. В гонке он выступал в паре с Коди Джонсом из "Dude Perfect" в качестве своего напарника по команде.

На второй день актер поднялся на 24-е место.

Знаменитость управлял автомобилем №92 с надписью BRZRKR. Таким образом он прорекламировал свой графический роман, который актер написал в соавторстве с Чайной Мьевилем под названием "Книга о другом месте".

В преддверии мероприятия Indianapolis Motor Speedway показал актера на гоночной трассе в видео, опубликованном в его официальном аккаунте в Instagram.

"Киану Ривз? Гонка на Indianapolis Motor Speedway? Даже кинозвезды жаждут посоревноваться в гоночной столице мира", — говорится в подписи.

В 2019 году Киану участвовал в гонке знаменитостей во время Toyota Grand Prix в Лонг-Бич, где занял первое место.

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