Сандра Буллок хоче розвіяти прах свого бойфренда в особливому місці на Багамах

Акторка хоче попрощатися з Браяном Рендаллом на острові Гарбор, де вони були щасливі.

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Сандра Буллок планує розвіяти прах покійного партнера Браяна Рендалла в морі в їхньому особливому місці на Багамах. Про це пише Daily Mail.

59-річна оскароносна акторка розглядає можливість повернення на віллу "Три бджоли" на острові Гарбор, щоб розвіяти прах Браяна Рендалла. Там вони колись обмінялися поцілунками і клятвами у вічному коханні.

"Це було місце, де вони розділили свої найщасливіші моменти разом, із дітьми та друзями", — сказало джерело.

Браян Рендалл помер на початку серпня після того, як протягом багатьох років страждав на БАС, також відомим як бічний аміотрофічний склероз або хвороба Лу Геріга.

Сандра Буллок і Брайан Рендалл

Дочка Рендалла, 29-річна Скайлар Стейтен Рендалл, минулого тижня забрала прах свого батька.

Представник кладовища Hollywood Forever доставив урну з прахом у її квартиру в Лос-Анджелесі всього через три дні після його смерті. Згідно з джерелом, "Сандра взяла Скайлар під своє крило відтоді, як помер її батько".

Буллок і Рендалл ніколи не були офіційно одруженими, але обмінялися клятвами на пляжі на Багамах на інтимній церемонії, свідками якої стали друзі та сім'я, 31 грудня 2017 року.

За словами інсайдера, Сандра не хотіла укладати офіційний шлюб після розлучення з Джессі Джеймсом 2010 року. Але вона і Браян дійсно хотіли обмінятися любовними клятвами і провести символічну церемонію.

І для цього вони вибрали віллу "Три бджоли" на острові Харбор на Багамах, яка належить французькому фінансисту Арподу Бюссону, який колись був одружений з супермоделлю Ель Макферсон, а потім став батьком доньки Уми Турман.

Сандра і Браян провели на віллі два тижні і, як згадують їхні друзі, це був дуже щасливий час для них обох.

Один із присутніх там пояснив: "31 грудня було днем народження Браяна, тож вони начебто хотіли відсвяткувати все одразу".

Буллок бачили тільки один раз відтоді, як її партнер помер, коли її сфотографували за кермом у Беверлі-Гіллз із собакою на колінах.

Рендалл хотів, щоб його битва з хворобою Лу Геріга, залишалася в таємниці, і протягом усіх років його боротьби і його сім'я, і його кохана поважали це бажання.

Сандра Буллок і Браян Рендалл

Останніми місяцями секретність, якою було оповите його лікування, була неправильно витлумачена і сприйнята як доказ того, що пара розлучилася або що їхні стосунки засмутилися.

Сандра Буллок забезпечила Брайану догляд, а він провів свої останні місяці у своєму будинку в Беверлі-Гіллз.

Один інсайдер розповів, що він ні з ким не спілкувався, а Сандра не пускала до нього нікого, окрім лікарів і медсестер, які за ним доглядали.

"Для них ці чутки були дуже зручні, тому що це допомогло приховати те, що насправді відбувається. Було легше дозволити людям припустити, що вони розлучилися, ніж пояснювати, що Браян серйозно хворий", — повідомив інсайдер.

Нагадаємо, від хвороби Лу Геріга немає ліків. Це дегенеративне захворювання, що вражає нервові клітини в головному та спинному мозку.

Хворі на БАС зазвичай помирають від дихальної недостатності протягом двох-п'яти років після встановлення діагнозу, хоча невеликий відсоток може прожити до десяти років.

Історія кохання Браяна Рендалла і Сандри Буллок

Голлівудська акторка вперше зустрілася з Браяном, який став моделлю і фотографом, 2015 року, після того як він знімав день народження її сина Луї.

Браян Рендалл працював моделлю

Це були перші серйозні стосунки актриси після її розставання з колишнім чоловіком Джеймсом, який її зрадив.

Роман Буллок і Рендалла став надбанням громадськості в жовтні 2015 року, коли вони разом відвідали прем'єру фільму "Наш бренд — криза".

Вони були практично нерозлучними. Але після того, як стан Рендалла погіршився, він перестав з'являтися на вечірках і прем'єрах, що спровокувало чутки про його розставання з Сандрою.

Його юність була бурхливою: мати його доньки Скайлар померла від передозування наркотиків, сам він мав виплатити велику суму аліментів. А його дочка помирилася з ним тільки незадовго до його смерті.

Нагадаємо, Сандру Буллок, яка зараз переживає смерть коханого, хочуть позбавити "Оскара" за фільм "Невидима сторона".