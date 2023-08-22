Сандра Буллок хочет развеять прах своего бойфренда в особенном месте на Багамах

Актриса хочет попрощаться с Брайаном Рэндаллом на острове Харбор, где они были счастливы.

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Сандра Буллок планирует развеять прах покойного партнера Брайана Рэндалла в море в их особом месте на Багамах. Об этом пишет Daily Mail.

59-летняя оскароносная актриса рассматривает возможность возвращения на виллу "Три пчелы" на острове Харбор, чтобы развеять прах Брайана Рэндалла. Там они когда-то обменялись поцелуями и клятвами в вечной любви.

"Это было место, где они разделили свои самые счастливые моменты вместе, с детьми и друзьями", — сказал источник.

Брайан Рэндалл скончался в начале августа после того, как в течение многих лет страдал от БАС, также известным как боковой амиотрофический склероз или болезнь Лу Герига.

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл

Дочь Рэндалла, 29-летняя Скайлар Стейтен Рэндалл, на прошлой неделе забрала прах своего отца.

Представитель кладбища Hollywood Forever доставил урну с прахом в ее квартиру в Лос-Анджелесе всего через три дня после его смерти. Согласно источнику, "Сандра взяла Скайлар под свое крыло с тех пор, как умер ее отец".

Буллок и Рэндалл никогда не были официально женаты, но обменялись клятвами на пляже на Багамах на интимной церемонии, свидетелями которой стали друзья и семья, 31 декабря 2017 года.

По словам инсайдера, Сандра не хотела заключать официальный брак после развода с Джесси Джеймсом в 2010 году. Но она и Брайан действительно хотели обменяться любовными клятвами и провести символическую церемонию.

И для этого они выбрали виллу "Три пчелы" на острове Харбор на Багамах, которая принадлежит французскому финансисту Арподу Бюссону, который когда то был женат на супермодели Эль Макферсон, а потом стал отцом дочери Умы Турман.

Сандра и Брайан провели на вилле две недели и, как вспоминают их друзья, это было очень счастливое время для них обоих.

Один из присутствовавших там объяснил: "31 декабря было днем рождения Брайана, так что они как будто хотели отпраздновать все сразу".

Буллок видели только один раз с тех пор, как ее партнер скончался, когда ее сфотографировали за рулем в Беверли-Хиллз с собакой на коленях.

Рэндалл хотел, чтобы его битва с болезнью Лу Герига, оставалась в тайне, и на протяжении всех лет его борьбы и его семья, и его возлюбленная уважали это желание.

Сандра Буллок и Брайан Рэндалл

В последние месяцы секретность, которой было окутано его лечение, была неверно истолкована и воспринята как доказательство того, что пара рассталась или что их отношения расстроились.

Сандра Буллок обеспечила Брайану уход, а он провел свои последние месяцы в своем доме в Беверли-Хиллз.

Один инсайдер рассказал, что он ни с кем не общался, а Сандра не пускала к нему никого, кроме врачей и медсестер, которые за ним ухаживали.

"Для них эти слухи были очень удобны, потому что это помогло скрыть то, что на самом деле происходит. Было легче позволить людям предположить, что они расстались, чем объяснять, что Брайан серьезно болен", — сообщил инсайдер.

Напомним, от болезни Лу Герига нет лекарства. Это дегенеративное заболевание, поражает нервные клетки в головном и спинном мозге.

Больные БАС обычно умирают от дыхательной недостаточности в течение двух-пяти лет после постановки диагноза, хотя небольшой процент может прожить до десяти лет.

История любви Брайана Рэндалла и Сандры Буллок

Голливудская актриса впервые встретилась с Брайаном, ставшим моделью и фотографом, в 2015 году, после того как он снимал день рождения ее сына Луи.

Брайан Рэндалл работал моделью

Это были первые серьезные отношения актрисы после ее расставания с бывшим мужем Джеймсом, который ей изменил.

Роман Буллок и Рэндалла стал достоянием общественности в октябре 2015 года, когда они вместе посетили премьеру фильма "Наш бренд — кризис".

Они были практически неразлучны. Но после того, как состояние Рэндалла ухудшилось, он перестал появляться на вечеринках и премьерах, что спровоцировало слухи о его расставании с Сандрой.

Его юность была бурной: мать его дочери Скайлар умерла от передозировки наркотиков, сам он должен был выплатить крупную сумму алиментов. А его дочь помирилась с ним только незадолго до его смерти.

Напомним, Сандру Буллок, которая сейчас переживает смерть возлюбленного, хотят лишить "Оскара" за фильм "Невидимая сторона".