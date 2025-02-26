Продюсерка "Зоряних війн" Кетлін Кеннеді може піти на пенсію: хто її замінить, — ЗМІ

Кетлін Кеннеді критикували за неприбуткові проєкти та "рабську відданість фанатам". За її керівництва вийшов перший фільм франшизи, якому не вдалося навіть вийти "в нуль".

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Продюсерка сиквелів та антології "Зоряних війн" Кетлін Кеннеді повідомила Disney, друзям та партнерам, що до кінця року йде з кінокомпанії Lucasfilm. Інформацію про це з посиланням на три джерела 24 лютого опублікували у виданні Puck.

Піарники Disney та Кеннеді відмовились від коментарів. У червні кінопродюсерці виповниться 72 роки, вона керувала Lucasfilm впродовж 13 років. Зазначається, що вона хотіла піти ще минулого року, але вирішила залишитись ще на один рік.

Кеннеді належить переосмислення "Зоряних війн", зокрема серіал "Мандалорець" який критикують за низькі перегляди, три фільми саги про Скайвокерів з неоднозначними відгуками, два окремі спін-оффи та велика кількість гучних проєктів, яким так і не судилося вийти.

"Запитайте найкращого творця про його досвід роботи з Lucasfilm, і ви, ймовірно, почуєте від нього: нечіткі напрямки, паралізований процес прийняття рішень, надзвичайна неприязнь до творчих ризиків, а також рабська відданість фанатам, яка стає дедалі токсичнішою", — зауважили у виданні.

Наступнику Кеннеді доведеться впоратись з випуском фільму "Мандалорець і Ґроґу" — продовження історії персонажів "Мандалорця", заплановане на 2026 рік. У Puck припустили, що цим наступником може стати американський режисер анімації Дейв Філоні, відомий роботою над серіалами "Аватар: Останній захисник", "Мандалорець" і "Зоряні війни: Війна клонів". Кінопродюсер Джон Фавро, як повідомляється, "мало зацікавлений" у посаді.

У Variety 25 лютого з посиланням неназване джерело передали, що кінопродюсерка збирається вийти на пенсію, коли завершиться її поточний контракт. Однак інший співрозмовник відкинув цю інформацію як "чисту спекуляцію", запевнивши, що Кеннеді ще не ухвалила рішення.

У виданні також підкреслили, що робота продюсерки над "Зоряними війнами" була джерелом спекуляцій протягом багатьох років. Фільм 2015 року "Зоряні війни: Пробудження Сили" став найкасовішим фільмом в історії національного прокату, але тріада блокбастерів про Скайвокера показала меншу прибутковість. Водночас кінострічка "Соло. Зоряні Війни. Історія" 2018 року став справжнім провалом, увійшовши в історію як перший фільм франшизи, який навіть не окупився.

Також у Lucasfilm Кеннеді керувала проєктом "Індіана Джонс і реліквія долі" — п’ятим і останнім фільмом серії про археолога, який вийшов у 2023 році. Пригодницький бойовик зазнав "катастрофічного провалу".

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