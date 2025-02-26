Продюсер "Звездных войн" Кэтлин Кеннеди может уйти на пенсию: кто ее заменит, — СМИ

Кэтлин Кеннеди критиковали за неприбыльные проекты и "рабскую преданность фанатам". При ее руководстве вышел первый фильм франшизы, которому не удалось даже выйти "в ноль".

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Продюсер сиквелов и антологии "Звездных войн" Кэтлин Кеннеди сообщила Disney, друзьям и партнерам, что до конца года уходит из кинокомпании Lucasfilm. Информацию об этом со ссылкой на три источника 24 февраля опубликовали в издании Puck.

Пиарщики Disney и Кеннеди отказались от комментариев. В июне кинопродюсеру исполнится 72 года, она руководила Lucasfilm в течение 13 лет. Отмечается, что она хотела уйти еще в прошлом году, но решила остаться еще на один год.

Кеннеди принадлежит переосмысление "Звездных войн", в частности сериал "Мандалорец", который критикуют за низкие просмотры, три фильма саги о Скайуокерах с неоднозначными отзывами, два отдельных спин-оффа и большое количество громких проектов, которым так и не суждено было выйти.

"Спросите лучшего создателя о его опыте работы с Lucasfilm, и вы, вероятно, услышите от него: нечеткие направления, парализованный процесс принятия решений, чрезвычайная неприязнь к творческим рискам, а также рабская преданность фанатам, которая становится все более токсичной", — отметили в издании.

Преемнику Кеннеди придется справиться с выпуском фильма "Мандалорец и Грогу" — продолжение истории персонажей "Мандалорца", запланированное на 2026 год. В Puck предположили, что этим преемником может стать американский режиссер анимации Дэйв Филони, известный работой над сериалами "Аватар: Последний защитник", "Мандалорец" и "Звездные войны: Война клонов". Кинопродюсер Джон Фавро, как сообщается, "мало заинтересован" в должности.

В Variety 25 февраля со ссылкой на неназванный источник передали, что кинопродюсер собирается выйти на пенсию, когда завершится ее текущий контракт. Однако другой собеседник отверг эту информацию как "чистую спекуляцию", заверив, что Кеннеди еще не приняла решение.

В издании также подчеркнули, что работа продюсера над "Звездными войнами" была источником спекуляций на протяжении многих лет. Фильм 2015 года "Звездные войны: Пробуждение Силы" стал самым кассовым фильмом в истории национального проката, но триада блокбастеров о Скайуокере показала меньшую доходность. В то же время кинолента "Соло. Звездные Войны. История" 2018 года стал настоящим провалом, войдя в историю как первый фильм франшизы, который даже не окупился.

Также в Lucasfilm Кеннеди руководила проектом "Индиана Джонс и реликвия судьбы" — пятым и последним фильмом серии об археологе, который вышел в 2023 году. Приключенческий боевик потерпел "катастрофический провал".

Напомним, 24-летний британский актер Александр Вествуд, известный по роли в сериале "Половое воспитание", получил 15,5 года лишения свободы. Его осудили за 26 сексуальных преступлений.

Компания Warner Bros решила остановить разработку игры Wonder Woman. Также было решено закрыть три студии из-за неуспешности проектов, над которыми они работали.