Звезду сериала "Половое воспитание" приговорили к 15,5 года тюрьмы

Судья Нил Чавла отметил, что череда сексуальных преступлений Вествуда имела разрушительные последствия для пяти жертв.

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24-летний британский актер Александр Вествуд, звезда сериала Netflix "Половое воспитание", приговорен к 15,5 года лишения свободы. Соответствующее решение вынес судья Королевского суда Вулверхэмптона Нил Чавла, признав знаменитость виновным в 26 сексуальных преступлениях против детей и двух учениц, посещавших его уроки актерского мастерства, пишет BBC. При этом один ребенок подвергался преследованиям в течение восьми лет.

Прокуроры описали уроженца Шропшира как "манипулятивного и хищного", а присяжным было сказано, что его неоднократное совершение преступлений против пяти жертв было "привычкой, образом жизни". По словам судьи, Вествуд использовал свой статус знаменитости, чтобы охотиться на впечатлительных, невинных молодых девушек.

В декабре его признали виновным в сексуальных преступлениях против маленького ребенка, мальчика в возрасте от девяти до десяти лет, двух девочек-подростков, которые обратились к нему за помощью в актерском мастерстве, и женщины.

Судья сказал, что его "кампания сексуальных преступлений" имела "разрушительные последствия для пяти жертв", добавив, что актер продемонстрировал "кажущееся безразличное отношение", граничащее с "высокомерием".

Александр Вествуд Фото: West Midlands Police

Насилие Вествуда над его младшей жертвой началось, когда ей было шесть лет, а ему – 10, и прокурор Эндрю Уоллес заявил, что это привело к многолетней "нормализации сексуального насилия".

В период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года Вествуд изнасиловал и совершил сексуальное насилие над студенткой актерского мастерства, которая брала у него уроки, а также склонил ее к сексуальной активности. Ее заставили раздеться во время исполнения монолога Офелии из "Гамлета". Он также говорил с девушкой о сексуальной сцене из фильма 1991 года "Фрэнки и Джонни" и о сцене мастурбации из "Бриджертонов". Актер трогал ее и себя, после чего изнасиловал ее.

Прокурор Уоллес добавил, что Вествуд угрожал поговорить с директором театральной школы в Бирмингеме, куда хотела пойти девушка, если она прекратит брать у него уроки актерского мастерства. Александр заставил ее подписать контракт и сказал, что она будет должна ему 18 000 фунтов стерлингов или 36 000 фунтов стерлингов, если нарушит его.

Его издевательства над второй девушкой-подростком происходили в период с мая по август 2021 года. Ее заставляли играть "неприемлемые" сценарии, включая сцену греческого инцеста, и Вествуд заставлял ее раздеваться, трогая ее интимные места.

В целом Вествуд мог бы столкнуться с 77 пунктами против него, но их сократили до 26. Приговоры по 11 из 26 пунктов судья сократил вдвое, поскольку обвиняемый был несовершеннолетним на момент совершения преступлений.

Судья также вынес запретительные постановления в отношении всех пяти жертв. После того как приговор был озвучен, в зале раздались аплодисменты.

Ранее Фокус писал, что известного актера обвинили в психологическом насилии.