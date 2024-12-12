Звезду сериала "Половое воспитание" признали виновным в 26 изнасилованиях

Александра Вествуда описывают как "гнилое яблоко" и "величайшего манипулятора". Он долгое время издевался над подростками и шантажировал их.

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24-летний британский актер Александр Вествуд, звезда сериала Netflix "Половое воспитание", признан виновным в Вулверхэмптонском королевском суде по 26 сексуальным преступлениям против женщин и детей. Приговор ему будет вынесен в феврале следующего года, сообщает Independent.

Во время суда Вествуд, который проживает в Олбрайтоне в Шропшире, был описан как "гнилое яблоко" и "величайший манипулятор", который использовал положение учителя актерского мастерства, чтобы наживаться на своих юных учениках.

По словам прокуроров, сексуальное насилие было частью "образа жизни" Вествуда, и с детства он увлекался порнографией. Свое первое преступление он совершил еще в 10 лет, но что это было, не уточняется.

Прокурор Эндрю Уоллес рассказал о двух девочках-подростках, которые обратились к Вествуду за помощью в актерском мастерстве, но их "заставили играть самые неподобающие сцены" и систематически подвергали насилию в течение многих лет.

"Когда слава манит, он встретил двух впечатлительных 16-летних девушек и использовал свое почитаемое положение, чтобы надругаться над ними", — сказал он.

В период с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года подозреваемый неоднократно изнасиловал и совершил сексуальное насилие над одной из девушек, которая училась в театральной школе в Бирмингеме. Он трогал ее, трогал себя и насиловал ее, обсуждал с ней сексуальную сцену из фильма 1991 года "Фрэнки и Джонни" и сцену мастурбации из "Бриджертонов". Кроме того Александр фотографировал ее обнаженной на свой iPad.

Когда она задавала ему вопросы и отказывалась, он говорил: "Делай, как говорит твой учитель… Ты мне доверяешь?"

Когда девушка отказалась ходить на его занятия, Вествуд представил договор, который обвинение описало как "принудительный инструмент, чтобы держать ее в узде". В нем говорилось, что она будет должна ему тысячи фунтов, если не продолжит посещать его уроки.

Над вторым подростком он издевался с мая по август 2021 года.

Другие случаи издевательств включали принуждение молодой девушки, которую он систематически мучил в течение семи лет, пить его мочу.

Прокурор Уоллес утверждал, что издевательства Вествуда над девушкой в ​​доме в Уолсолле, Западный Мидленд, включали "подлые действия", которые насчитывали более десяти обвинений, связанных с ней.

Он добавил: "Если бы мы перечислили все случаи, то были бы сотни обвинений".

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