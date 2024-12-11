Jay-Z, обвиненный в изнасиловании, пошел войной на адвоката потерпевшей

По словам адвоката Тони Бузби, команда Jay-Z не только совершила ряд процессуальных нарушений, но и пытается подкупить клиентов его фирмы, чтобы они подали на нее в суд.

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Не успел иск о сексуальном насилии над несовершеннолетней против 55-летнего рэпера Jay-Z стать достоянием общественности, как команда музыканта бросила все силы на то, чтобы отбелить его репутацию и не допустить повторения судьбы Шона Комбса, он же Diddy. Тот уже сидит в тюрьме в ожидании суда после того, как несколько женщин и мужчин обвинили его в сексуальном насилии, секс-торговле и других тяжелых преступлениях. Теперь же Шон Картер (настоящее имя Jay-Z) пытается "публично опознать женщину", которая рассказала о групповом изнасиловании с участием Картера и Комбса, пишет Daily Mail со ссылкой на адвоката Тони Бузби. Такие действия являются "процессуально неправомерными".

Юрист из Хьюстона представляющий женщину, подал жалобы на рэпера в письме в Южный округ Нью-Йорка от имени своей клиентки Джейн Доу, себя и своей юридической фирмы. Это было сделано, как он утверждает, "в ответ на несколько недавних неправомерных сообщений, направленных в суд юридической командой Jay-Z".

Адвокат Тони Бузби Фото: Tony Buzbee/Facebook

По словам Бузби, Картер нарушил профессиональные протоколы, "а не просто выступил против этого ходатайства", поскольку 9 декабря он подал "свое собственное "ходатайство" об отказе в анонимности" своего обвинителя".

Подача Jay-Z была "процедурно ненадлежащей и по существу неполной", сказал адвокат, добавив, что, по его мнению, она была структурирована как "предлог" для его юридической команды представить два "письменных резюме" в суд.

Jay-Z обвинил адвоката потерпевшей в шантаже

Бузби описал "письменные резюме" как "не что иное, как клевету, скрывающуюся за тончайшей оболочкой судебной привилегии", и акцентировал внимание на том, что имеет "фактические доказательства" того, что юридическая команда Jay-Z занималась "откровенно незаконным поведением", и в письме он указал на эти моменты в суде.

В свою очередь Jay-Z обвиняет Бузби в том, что иск против него является частью попытки вымогательства.

"Я понятия не имею, как вы стали таким жалким человеком, мистер Бузби, но я обещаю вам, что видел таких, как вы, много раз. Вы утверждаете, что вы морской пехотинец? Морские пехотинцы известны своей доблестью, у вас нет ни чести, ни достоинства", – заявил муж Бейонсе.

Музыкант уверяет, что его адвоката шантажировали, прислав ему "письмо с требованием, от "юриста" по имени Тони Бузби".

"Он рассчитал, что характер этих обвинений и общественный контроль заставят меня захотеть урегулировать дело. Нет, сэр, это имело противоположный эффект! Это заставило меня захотеть разоблачить вас за мошенничество, которым вы являетесь, очень публичным образом. Так что нет, я не дам вам ни одного красного пенни!.. Только ваша сеть теоретиков заговора, фальшивая физика, поверит в идиотские обвинения, которые вы выдвинули против меня, которые, если бы не серьезность, связанная с причинением вреда детям, были бы смехотворны," – гласит текст.

Адвокат Картера в письме судье, ведущему дело, написал:

"Во избежание сомнений, г-н Картер полностью невиновен. Это вымогательство. Он не упоминается и не замешан каким-либо образом в уголовном расследовании г-на Комбса. Он не является ни целью, ни лицом, представляющим интерес в этом расследовании".

Бузби на все обвинения отреагировал философски. Он написал в соцсети, что "не будет запуган или оскорблен", добавив: "Солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство, и я совершенно уверен, что солнце взойдет".

Позже у себя в Х адвокат рассказал, что "следователи" из Нью-Йорка начали обзванивать клиентов его фирмы и предлагают им подать на нее в суд за деньги.

Фото: Tony Buzbee/Facebook

Также он высказался по поводу попыток Картера очернить его:

"Что касается дела Jay Z и его попыток заставить моих клиентов замолчать: ранее г-н Картер отрицал, что он подавал в суд на меня и мою фирму. Он подал свое несерьезное дело под псевдонимом. В своем недавнем заявлении он умалчивает о том, что моя фирма отправила его адвокату письмо с требованием от имени предполагаемой жертвы, и эта жертва не потребовала от него ни копейки. Вместо этого она лишь обратилась за конфиденциальной медиацией. С тех пор как я отправил письмо от ее имени, г-н Картер не только подал на меня в суд, но и пытался запугивать и преследовать меня и этого истца. Его поведение имело противоположный эффект. Она осмелела. Я очень горжусь ее решимостью. Что касается утверждений в поданной жалобе, мы позволим заявлению говорить самому за себя и будем оспаривать факты в суде, а не в СМИ".

Фото: Скриншот

Его имя известно в судах Техаса тем, что он выиграл миллиарды долларов в качестве компенсаций для своих клиентов. Сейчас его фирма представляет более 150 человек, как мужчин, так и женщин, которые обвиняют Шона Комбса в сексуальном насилии и эксплуатации. Иск против Картера является частью иска от одной из жертв.

В исках Бузби утверждается, что многие из людей, которых он представляет, подвергались насилию на вечеринках в Нью-Йорке, Калифорнии и Флориде, где им давали напитки с добавлением наркотиков.

Адвокаты Комбса отклонили иски Бузби как "бесстыдные рекламные трюки, направленные на получение платежей от знаменитостей, которые боятся, что о них будет распространяться ложь, так же как ложь распространялась о мистере Комбсе".

Напоследок добавим, что на фоне всего происходящего Шон Картер удалил почти все публикации со своей страницы в соцсети.

Ранее Фокус писал, что Jay-Z появился на премьере мультфильма "Муфаса: Король Лев" с дочерью и женой, а его теща Тина Ноулз оправдалась за неуместный лайк.