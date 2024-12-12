Зірку серіалу "Статеве виховання" визнали винним у 26 зґвалтуваннях

Александра Вествуда описують як "гниле яблуко" і "найбільшого маніпулятора". Він довгий час знущався з підлітків і шантажував їх.

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24-річного британського актора Александра Вествуда, зірку серіалу Netflix "Статеве виховання", визнали винним у Вулвергемптонському королівському суді щодо 26 сексуальних злочинів проти жінок і дітей. Вирок йому буде винесено в лютому наступного року, повідомляє Independent.

Під час суду Вествуд, який проживає в Олбрайтоні в Шропширі, був описаний як "гниле яблуко" і "найбільший маніпулятор", який використовував становище вчителя акторської майстерності, щоб наживатися на своїх юних учнях.

За словами прокурорів, сексуальне насильство було частиною "способу життя" Вествуда і з дитинства він захоплювався порнографією. Свій перший злочин він скоїв ще в 10 років, але що це було, не уточнюється.

Прокурор Ендрю Воллес розповів про двох дівчаток-підлітків, які звернулися до Вествуда по допомогу в акторській майстерності, але їх "змусили грати найнепристойніші сцени" і систематично піддавали насильству протягом багатьох років.

"Коли слава вабить, він зустрів двох вразливих 16-річних дівчат і використовував своє шановане становище, щоб поглумитися над ними", — сказав він.

У період із листопада 2020 року по вересень 2021-го підозрюваний неодноразово зґвалтував і вчинив сексуальне насильство над однією з дівчат, яка навчалася в театральній школі в Бірмінгемі. Він торкався її, торкався себе і ґвалтував її, обговорював із нею сексуальну сцену з фільму 1991 року "Френкі і Джонні" і сцену мастурбації з "Бріджертонів". Крім того Александр фотографував її оголеною на свій iPad.

Коли вона ставила йому запитання і противилася, він говорив: "Роби, як каже твій учитель... Ти мені довіряєш?"

Коли дівчина відмовилася ходити на його заняття, Вествуд представив договір, який обвинувачення описало як "примусовий інструмент, щоб тримати її у вузді". У ньому йшлося, що вона буде винна йому тисячі фунтів, якщо не продовжить відвідувати його уроки.

Над другим підлітком він знущався з травня по серпень 2021 року.

Інші випадки знущань містили примус молодої дівчини, яку він систематично мучив протягом семи років, пити його сечу.

Прокурор Воллес стверджував, що знущання Вествуда над дівчиною в будинку в Волсоллі, Західний Мідленд, охоплювали "підлі дії", які налічували понад десять звинувачень, пов'язаних із нею.

Він додав: "Якби ми перерахували всі випадки, то були б сотні звинувачень".

Раніше Фокус писав, що репера Jay-Z звинуватили в зґвалтуванні 13-річної. Також стало відомо, що він убив свого кузена і торгував наркотиками. Зі свого боку музикант оголосив війну адвокату потерпілої Тоні Бузбі.