Зірку серіалу "Статеве виховання" засудили до 15,5 року в'язниці

Суддя Ніл Чавла зазначив, що низка сексуальних злочинів Вествуда мала руйнівні наслідки для п'яти жертв.

Related video

24-річний британський актор Александр Вествуд, зірка серіалу Netflix "Статеве виховання", засуджений до 15,5 року позбавлення волі. Відповідне рішення ухвалив суддя Королівського суду Вулверхемптона Ніл Чавла, визнавши знаменитість винним у 26 сексуальних злочинах проти дітей і двох учениць, які відвідували його уроки акторської майстерності, пише BBC. При цьому одна дитина зазнавала переслідувань протягом восьми років.

Прокурори описали уродженця Шропшира як "маніпулятивного і хижого", а присяжним було сказано, що його неодноразове вчинення злочинів проти п'яти жертв було "звичкою, способом життя". За словами судді, Вествуд використовував свій статус знаменитості, щоб полювати на вразливих, невинних молодих дівчат.

У грудні його визнали винним у сексуальних злочинах проти маленької дитини, хлопчика у віці від дев'яти до десяти років, двох дівчаток-підлітків, які звернулися до нього по допомогу в акторській майстерності, і жінки.

Суддя сказав, що його "кампанія сексуальних злочинів" мала "руйнівні наслідки для п'яти жертв", додавши, що актор продемонстрував "позірне байдуже ставлення", яке межувало з "зарозумілістю".

Олександр Вествуд Фото: West Midlands Police

Насильство Вествуда над його молодшою жертвою почалося, коли їй було шість років, а йому — 10, і прокурор Ендрю Воллес заявив, що це призвело до багаторічної "нормалізації сексуального насильства".

У період із листопада 2020 року до вересня 2021 року Вествуд зґвалтував і вчинив сексуальне насильство над студенткою акторської майстерності, яка брала в нього уроки, а також схилив її до сексуальної активності. Її змусили роздягнутися під час виконання монологу Офелії з "Гамлета". Він також говорив з дівчиною про сексуальну сцену з фільму 1991 року "Френкі і Джонні" і про сцену мастурбації з "Бріджертонів". Актор чіпав її і себе, після чого зґвалтував її.

Прокурор Воллес додав, що Вествуд погрожував поговорити з директором театральної школи в Бірмінгемі, куди хотіла піти дівчина, якщо вона припинить брати в нього уроки акторської майстерності. Александр змусив її підписати контракт і сказав, що вона буде винна йому 18 000 фунтів стерлінгів або 36 000 фунтів стерлінгів, якщо порушить його.

Його знущання з другої дівчини-підлітка відбувалися в період із травня до серпня 2021 року. Її змушували грати "неприйнятні" сценарії, включно зі сценою грецького інцесту, і Вествуд змушував її роздягатися, торкаючись її інтимних місць.

Загалом Вествуд міг би зіткнутися з 77 пунктами проти нього, але їх скоротили до 26. Вироки за 11 із 26 пунктів суддя скоротив удвічі, оскільки обвинувачений був неповнолітнім на момент скоєння злочинів.

Суддя також виніс заборонні постанови щодо всіх п'яти жертв. Після того як вирок було озвучено, у залі пролунали оплески.

Раніше Фокус писав, що відомого актора звинуватили в психологічному насильстві.