Прем'єра "Дому Дракона": фанати "Гри престолів" у захваті – всі козирі викладені одразу

У день прем'єри першої серії "Дому Дракона" платформа НBO встановила рекорд — цей епізод подивилося десять мільйонів глядачів.

Прем'єрна серія "Дому Дракона" — приквелу "Гри престолів" викликала виразний, схвальний гул серед армії фанів попередньої екранізації фентезійних романів Джорджа Мартіна. У пресі довго мусувалося, що приквел буде м'якшим за "Гру". Але перший епізод розвіяв ці сумніви — сексуально-кривавий бенкет страт, оргій, жорстких лицарських турнірів і навіть страждань породіллі — це все вкинуте без передмов, потужним широким жестом — аж дух захоплює: як багато всього й одразу. Тут є все те, що й у "Грі престолів", лише помножене на десять. Нестача одна — нічого нового. Але величезна перевага: ніхто з шанувальників попереднього телехіта не обдурений в очікуваннях, навпаки — розмах і якість картинки багаторазово посилені.

Перший епізод отримав позитивні відгуки: на IMDb — оцінка 9,1, на Rotten Tomatoes — 85% схвалення критиків та 89% — аудиторії, на Metacritic — 69 балів від оглядачів та 8,6 від глядачів. Повний успіх! Телефільм заснований на книжковому циклі Джорджа Мартіна "Полум'я та кров", перший том якого було опубліковано у 2018 році. Напередодні виходу "Дома Дракона" у пресі мусувалася його творцями тема, що новий серіал буде м'якшим. У результаті виявилося, що все це фальшива ширма — від крові, жорстоких сцен, оргій — зносить дах, але, судячи з рейтингів, — це саме те, що чекала аудиторія серіалу.

Воно й зрозуміло. Все, що сучасній цивілізованій людині заборонено — героям саги Мартіна дозволено. Тут можна побачити все: від шокуючої жорстокості — до сексуальної вільності. Формула серіалу проста: заборонений секс — жорстока влада — цілковита свобода. Джордж Мартін наклав сексуальну революцію 1960-х на середньовічне лицарське буття, додавши дрібку магії у вигляді драконів і отримав ядрений тонізуючий коктейль. Перша серія вразила концентрацією коктейлю.

Події за сюжетом розгортаються за 200 років до "Гри престолів". Таргарієни правлять Сімома Королівствами і перебувають на межі громадянської війни. Чому? Король Візеріс I править Вестеросом, але в нього немає спадкоємця — відома проблема всіх старих правителів. У королеви було кілька викиднів і одна спадкоємиця — принцеса Рейніра, але жінка не повинна займати залізний трон.

[ + – ] Двір короля Візеріса I

Є ще буйний молодший брат короля, дядько Рейніри — Деймон Таргарієн (актор Метт Сміт). Творці фільму відразу знайомлять глядачів із його сумнівним моральним виглядом. Порочний принц (як його іноді називають) встигає все: рубати члени (у прямому розумінні) злочинцям і займатися сексом із господинею борделю — за ними підглядають разом з нами десятки місцевих вуайєристів. Коли Деймон береться боротися з криміналом перед лицарським турніром — садизм у місті в рази зростає і відрубані голови з іншими частинами тіл вивозять візками.

[ + – ] Молодший буйний брат короля Візеріса I Деймон любить сидіти на Залізному троні – звикає

На турнірі Деймон теж виявляє, як може, всі свої негативні риси: він підсікає ноги коням, жбурляється піском і прицільно кидає в обличчя противникам щит. Розумничок! Звичайно, все це відбувається з легкої руки автора Джорджа Мартіна, який лицарське єдиноборство перетворив на гладіаторське побоїще без правил. Відгамселити Деймона виявився здатним лише один лицар — і це теж приносить велике задоволення глядачам.

Чимало кривавих сцен і в епізоді пологів спадкоємця престолу — тут химерна суміш сучасних методів вирішення подібних проблем із середньовічними тортурами.

Хто поки що без страху і докору — це лише принцеса Рейніра. Приємно стежити, як вона злітає у небеса разом із драконом. Британська актриса Емма Д'Арсі, яка грає її, завдяки лише одним яскравим роликам "Дому Дракона" вже "засвітилася" серед шанувальників всесвіту "Гри престолів". Її задертинй носик і тонкі губи натякають на наявність зухвалого та сильного характеру. Вже очевидно після першої серії, що вона боротиметься за Залізний трон зі своїм чудним дядьком Деймоном. В принципі, спочатку це й було анонсовано.

Але ось із цікавих фактів про саму актрису — Емма має так звану небінарну гендерну ідентичність, тобто заперечує поділ на чоловіків і жінок і віддає перевагу з особистих займенників не "він/його", "вона/її", а "вони/їх". Виходить, що ця принцеса/дівиця/юнак — справді ідеальна претендентка на суто донині чоловіче крісло — Залізний трон. Її навряд чи залякає інформація, що це "найнебезпечніше місце в королівстві". Це видно навіть по епізоді з першої серії "Дому Дракона", коли Візеріс, сидячи там, випадково порізав палець одним із мечів, що стирчать з усіх боків. Що не заважає його братику регулярно сидіти там — звикати.

[ + – ] Принцеса Рейніра (ліворуч) здатна багато на що

Додамо до цієї інтриги знайому за "Грою престолів" музичну тему, костюми, зроблені з великою дизайнерською винахідливістю — всі ці шоломи з драконами, а також віртуозно намальованих у цифрі дресированих драконів, щоб зрозуміти — напрацювання для вдалого старту максимальні. Дивимося!