75-річна Меріл Стріп підтвердила роман із 74-річним актором

Роман між віковими зірками спалахнув під час зйомок серіалу "Вбивства в одній будівлі". Пара довго приховувала свої стосунки.

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Тричі оскароносна голлівудська акторка Меріл Стріп уже понад рік зустрічається з 74-річним колегою по цеху Мартіном Шортом. Про це повідомляє таблоїд Page Six із посиланням на своє джерело.

За словами інсайдера, пара "не шукала стосунків", коли вони вперше зійшлися. Їхній роман застав акторів зненацька.

За словами інформатора, їхні стосунки із захопленням зустріли друзі та сім'ї, які впевнені, що вони "чарівні разом".

Голлівудські ветерани, які грають коханців Лоретту Дуркін і Олівера Патнема в серіалі "Вбивства в одній будівлі" на каналі Hulu, спровокували чутки про те, що вони зустрічаються в реальному житті, після того як їх кілька разів сфотографували разом на початку 2024 року.

Пара навіть трималася за руки на заході, присвяченому їхньому популярному серіалу в серпні минулого року.

"Це має бути більше, ніж "показуха". У цьому безумовно щось є", — сказав інсайдер.

На той час представник Стріп заявив журналістам, що Меріл і Мартін — "просто друзі", проте пізніше люди з оточення пари розповіли журналістам, що на зйомках у них дійсно зав'язався роман.

Пара не приховує, що щаслива разом

"Меріл і Мартін заперечували свій романтичний зв'язок кілька місяців тому. Вони — найгірше охоронюваний секрет за весь час зйомок. Ніхто насправді ні про що їх не питає, бо їм це не потрібно", — кажуть обізнані з ситуацією.

Шорт захоплено висловив своє захоплення Стріп в одному з інтерв'ю:

"Я думаю, що це дружба, яка завжди міцнішає, якщо ви працюєте з кимось і любите цю людину".

На минулих вихідних пару бачили разом на знімку, яким поділилася Дженніфер Лопес, що ще більше підігріло чутки про роман. Усіх зірок помітили позуючими за лаштунками з акторським складом бродвейської п'єси "О, Мері!"

Чутки про роман акторів поповзли незабаром після того, як стало відомо про розлучення Меріл із чоловіком Доном Гаммером у жовтні 2023 року. Пара спочатку пов'язала себе узами шлюбу 1978 року. У них — четверо дітей: 45-річний Генрі, 41-річна Мемі, 38-річна ГРейс і 33-річна Луїза Джейкобсон.

Закохані зустрічаються вже понад рік Фото: Getty

"Дон Гаммер і Меріл Стріп живуть окремо вже понад 6 років, і хоча вони завжди піклуватимуться одне про одного, вони вибрали життя порізно", — йшлося в заяві, опублікованій Page Six.

Шорт втратив свою дружину Ненсі Долман через рак 2010 року після трьох десятиліть шлюбу. У них троє спільних дітей — 41-річна Кетрін, 38-річний Олівер і 35-річний Генрі.

Раніше Фокус писав, чому серед 70 фільмів Меріл Стріп у неї немає жодної поганої ролі.